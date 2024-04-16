導入AI技術Nike Air氣墊再進化！全新鞋款征服慢跑、足球、籃球界

早在40年前，Nike就推出劃時代的Air氣墊，改寫了運動鞋的定義！如今品牌讓這項科技再進化，透過新研究、先進技術和大膽創新，呈現全新「藍圖（Blueprint Pack）」系列，包含田徑釘鞋、籃球鞋、足球鞋和運動生活類鞋款，其配色致敬Nike創始人之一的Bill Bowerman，並展現了他對於提升運動員最佳表現的不懈追求。

為了創造出更符合需求的產品，Nike用上了一切可能的工具，升級後的Air科技幫助運動員們在各種距離上打破極限。其中就包括首款搭載塑型全掌長度可見式Air Zoom緩震氣墊的Pegasus Premium跑步鞋款。不僅如此，還為田徑運動員升級推出Nike Victory 2和Nike Maxfly 2釘鞋；一款新的Nike G.T. Hustle 3籃球鞋；以及為足球員都期待的2024 Nike Mercurial新款足球鞋等。而且Nike設計團隊，還自創始人之一的Bill Bowerman草圖中汲取靈感，為藍圖系列創作了一套字體，簡約設計風格貫穿13雙鞋款，並賦予運動員書寫未來的能力。

為了讓跑者親自感受氮氣跑鞋的「輕量」與「高緩衝」穩定機能，PUMA特別打造年度巡迴「NITRO™ LAB氮氣跑速實驗室」。圖／PUMA提供

除了Nike的氣墊鞋大軍之外，PUMA近年則以NITRO™ 氮氣中底科技將跑鞋市場帶往新紀元。為了讓跑者親自感受氮氣跑鞋的「輕量」與「高緩衝」穩定機能，PUMA特別打造年度巡迴「NITRO™ LAB氮氣跑速實驗室」，透過三大分類區塊展示全系列氮氣跑鞋，一覽針對不同距離、地面質地及跑者需求推出的最適性單品。現場以NITRO™ 科技跑道裝置搭配氮氣瓶闡述關鍵科技機能，探索跑鞋的組成及特色；為增加跑者感受強度，也設置專業無動力跑步機，邀請跑者實際穿上氮氣跑鞋，以400公尺距離感受NITRO™ 科技性能、挑戰自己的速度極限。

Nike藍圖系列Mercurial Superfly足球鞋。圖／Nike提供

Nike藍圖系列G.T. Hustle 3籃球鞋。圖／Nike提供