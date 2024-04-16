粉霧玫瑰限定色心動了！Dyson Supersonic Nural吹風機在台開賣 養髮新科技全透明不怕你看
全新升級智慧感測科技的Dyson Supersonic Nural吹風機今日在台正式上市，持續追求美髮體驗再進化，不只讓頭髮滑順光澤、避免熱傷害之外，更首度加入「頭皮保護模式」，透過全新設計的感應器系統，不管手持吹風機遠近，都可維持體感55°C恆溫，幫助鎖住頭皮水分，強韌頭皮屏障，且使用者不需頻繁手動調整設定，也不用改變吹髮習慣，輕鬆就能擁有健康水光髮。
外型乍看與先前機種沒什麼不一樣的Dyson Supersonic Nural，這次最大的變化就是新增了3大新功能，包括「頭皮保護模式」、「配件智能辨識」及「停頓待機模式」，Dyson工程師們設計了3種全新感測器，同時採用透明端蓋設計，讓使用者一眼就可以看到內部每個感應器的位置，讓科技控更直接感受美髮新技術的創新魅力。
全新的「頭皮保護模式」，加入「飛時測距感測器」，透過使用肉眼不可見的紅外線，每秒接收900萬數據，當吹風機靠近或拿遠時，精準測量吹風機與頭髮之間的距離，自動監測並調節風溫，讓溫度始終保持在鎖住頭皮水份的最佳溫度55°C。這個功能在Dyson Supersonic Nural上為開機預設模式，風力可調但預設最強，風溫則無法手動調整，而是因應吹風機與頭部之間的距離變化自動調整，使用者可透過中央的LED溫度指示燈來顯示當前的溫度模式，紅色高溫、橙色中溫、黃色低溫，以及藍色冷風。
新機隨附5款磁吸吹嘴配件，包括柔和乾髮吹嘴、造型及風吹嘴、順滑吹嘴，以及二合一抗毛躁吹嘴、捲髮烘罩。前3個一般使用者最常用到的吹嘴這次升級了智能辨識模式，加入了以磁力為原理的霍爾感測器，可以自動辨識連接之吹嘴，會記憶上一次使用這款吹嘴時的風溫、風速設定，當更換不同配件時，吹風機即會自動切換成原有的設定，不需另外手動調整。非常適合整髮時會交叉使用不同吹嘴的使用者，以及全家人共用吹風機時各自偏好使用不同吹嘴的需求。
另外，Dyson Supersonic Nural這次還貼心設計了「停頓待機模式」，運用動態加速感測器，可偵測在造型間或頭髮分區時，吹風機被短暫放在桌面的動作，不需開關電源，即立刻自動停止加熱，同時切換到最小風量，進入待機模式；造型動作完成後只要重新拿起吹風機，就會立刻恢復到稍早運作的狀態，這個功能對專業沙龍使用者來說尤其適合。
Dyson Supersonic Nural吹風機首波推出綠松石、長春花藍2款顏色，隨附5款吹嘴配件，建議售價14,600元。台灣同步亮相母親節檔期特別推出的「粉霧玫瑰限定版」，握把是霧面的珍珠粉色，吹風機筒身則是以珠光玫瑰金和諧地點綴，更添低調奢華感，Dyson Airwrap多功能造型器HS05粉霧玫瑰限定版亦同步登場，建議售價17,600元。皆搭配拼接玫瑰色的專屬收納盒，溫潤、優雅的設計，是送禮夢幻首選。
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