國泰航推全新特選經濟艙 機艙軟硬體、餐飲全面升級

國泰航空在後疫情時代積極搶市，不斷優化空中體驗，提供顧客更優質的服務，因此推出翻新的波音777-300ER型客機，旅客可以在全新的特選經濟客艙座椅享受到更大的私人空間，搭配皮革頭枕、特製座墊、配備個人閱讀燈的特製翼板、15.6吋4K超高清螢幕提及藍牙音訊功能。

國泰航空指出，嶄新的A321neo客機及翻新的波音777-300ER客機，所有客艙均配備4K超高清螢幕、4K娛樂節目及藍牙音訊功能。此外，國泰航空的空中巴士A350客機亦引入全新圖像使用者介面，為顧客提供前瞻、動態和個人化的平台，帶來有意義、互聯、端到端的飛行體驗。新介面亦會陸續引進至其他機型。

國泰航空強調，客艙內擁有亞太區最豐富的機上娛樂影音庫，每一架航機上的每張座椅均設有機上娛樂系統，並榮獲Skytrax「全球最佳機上娛樂」殊榮，為顧客在旅途中帶來無與倫比的機上娛樂體驗，以及一系列精心挑選的娛樂節目，如Disney+、Max及派拉蒙等頻道。

飛機餐點部分，國泰航空與香港知名餐廳及品牌合作，包括米其林星級法國餐廳Louise，以及與著名粵菜食府「都爹利會館」。另外，旅客到訪香港國際機場的「玉衡堂」頭等貴賓室時，更可以品嚐與香港瑰麗酒店旗下多間出色餐廳合作炮製的美饌嚐味餐單。