臺北時裝週2024AW主視覺曝光 國手、現代舞者抽象演繹
夏季奧運即將在今年7月展開，而即將揭幕、由文化部主辦的臺北時裝週2024AW則在近日以「文化奧運」為概念，以「整裝・待發」（Ready to wear, Ready to go）為靈感，發表了本季主視覺，並為本周五的開幕記者會、輕巧暖身。
本次的臺北時裝週2024秋冬季度，邀請了現代舞者張瑀、跆拳道國手邱義睿共同擔任入鏡。在看似蒙太奇般的抽象影像（與影片）中，展現了服裝、身體的律動之美，更有心靈、創作的自由度大開，兩人身上並穿著由台灣設計師周裕穎設計之服裝；而本季主題的「整裝・待發」（Ready to wear, Ready to go），其中Ready共有多重意涵，包含了奧運和時裝周都準備好了、「蓄勢待發」，同時也象徵秀上的成衣（Ready to Wear）衣服可以在看秀完後即時（ready）開放購買。
臺北時裝週的開幕記者會將於本周五（4月19日）舉辦，屆時不僅有空手道女將文姿云、擊劍金牌得主陳致傑、奧運射擊選手楊昆弼，以及拳擊好手吳詩儀出席，也將發表巴黎奧運中華台北代表團進場服；不僅如此開幕大秀在4月25日登場後，隔日的4月26日還將有「L'Histoire et la Couture」公眾專場，已於即日起、可在臺北時裝週官方網站：https://tpefw.com/，開放報名。
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