臺北時裝週2024AW主視覺曝光 國手、現代舞者抽象演繹

夏季奧運即將在今年7月展開,而即將揭幕、由文化部主辦的臺北時裝週2024AW則在近日以「文化奧運」為概念,以「整裝・待發」(Ready to wear, Ready to go)為靈感,發表了本季主視覺,並為本周五的開幕記者會、輕巧暖身。

本次的臺北時裝週2024秋冬季度,邀請了現代舞者張瑀、跆拳道國手邱義睿共同擔任入鏡。在看似蒙太奇般的抽象影像(與影片)中,展現了服裝、身體的律動之美,更有心靈、創作的自由度大開,兩人身上並穿著由台灣設計師周裕穎設計之服裝;而本季主題的「整裝・待發」(Ready to wear, Ready to go),其中Ready共有多重意涵,包含了奧運和時裝周都準備好了、「蓄勢待發」,同時也象徵秀上的成衣(Ready to Wear)衣服可以在看秀完後即時(ready)開放購買。