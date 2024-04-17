母親節來場音樂同學會！相約TICC聽民歌

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聯合新聞網／ 聯合數位文創
「2024民歌康乃馨演唱會」於 2024 年 5 月 12 日在TICC台北國際會議中心開唱。圖／聯合數位文創提供
「2024民歌康乃馨演唱會」於 2024 年 5 月 12 日在TICC台北國際會議中心開唱。圖／聯合數位文創提供

幾位資深藝人寵愛中年粉絲，讓今年的母親節很不一樣！「2024民歌康乃馨演唱會」由施孝榮擔任製作人，集結殷正洋、周治平、羅吉鎮、金智娟、于台煙、葉歡、陳艾湄共8位實力派民歌唱將，於母親節當天(5/12)在台北國際會議中心攜手熱唱。

主辦單位表示，本次演唱會8位歌手傾囊而出，從確定「成軍」後就相互熱烈討論演唱會曲目與內容，有獨唱也有合唱，粉絲許願的「再別康橋」、「木棉道」，或是陳艾湄暢銷金曲「我悄悄蒙上你的眼睛」、周治平「那一場風花雪月的事」等，一百五十分鐘民歌天王天后輪番上陣，共演出超過三十首最膾炙人口的經典好歌，精彩可期！此外眾星們還特別準備關於「母親」的歌，不僅與粉絲一起回味民歌，也代表大家以優美的歌聲獻愛給全天下偉大的媽媽們，共度溫馨的佳節時光。

由聯合數位文創主辦之「2024民歌康乃馨演唱會」於 2024 年 5 月 12 日在TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）開唱。購票請上 udn售票網，大宗團體及企業購票請洽(02) 2649-1689（周一~周五 09:30~17:00）。

母親節 演唱會 粉絲

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