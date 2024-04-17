「唐璜」秀胸肌！感受西班牙歌舞魅力 五月北高演出

台灣粉絲有福了！經典法文音樂劇「唐璜」於今年五月首度登上台灣舞台，由義大利新生代演員Gian Marco Schiaretti擔任主演，超高顏值的異國臉龐加上精實健壯的身材，不少橋段中都可以看到他「胸肌外露」的畫面，讓台灣粉絲除了大飽眼福之外，首度登台的劇碼讓觀眾在戲劇上又有更多不同的選擇。

經典法文音樂劇「唐璜」睽違十年再度巡迴，年輕的演員陣容是最大看點之一，經典劇目重新詮釋，在音樂、畫面上對粉絲來說都是全新體驗，前陣子才公告演員卡司，當中最受矚目的就是多年擔任經典法文音樂劇「鐘樓怪人」柯西莫多一角的Angelo Del Vecchio，本次在「唐璜」裡飾演唐璜的好友唐卡洛（Don Carlos），實力派聚集，相信會讓台灣觀眾從此愛上「唐璜」。經典法文音樂劇「唐璜」將在五月席捲台灣，於高雄及台北演出，最低優惠八八折起。