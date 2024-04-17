「唐璜」秀胸肌！感受西班牙歌舞魅力 五月北高演出
台灣粉絲有福了！經典法文音樂劇「唐璜」於今年五月首度登上台灣舞台，由義大利新生代演員Gian Marco Schiaretti擔任主演，超高顏值的異國臉龐加上精實健壯的身材，不少橋段中都可以看到他「胸肌外露」的畫面，讓台灣粉絲除了大飽眼福之外，首度登台的劇碼讓觀眾在戲劇上又有更多不同的選擇。
經典法文音樂劇「唐璜」睽違十年再度巡迴，年輕的演員陣容是最大看點之一，經典劇目重新詮釋，在音樂、畫面上對粉絲來說都是全新體驗，前陣子才公告演員卡司，當中最受矚目的就是多年擔任經典法文音樂劇「鐘樓怪人」柯西莫多一角的Angelo Del Vecchio，本次在「唐璜」裡飾演唐璜的好友唐卡洛（Don Carlos），實力派聚集，相信會讓台灣觀眾從此愛上「唐璜」。經典法文音樂劇「唐璜」將在五月席捲台灣，於高雄及台北演出，最低優惠八八折起。
由聯合數位文創主辦的經典法文音樂劇「唐璜」今年五月十六日至廿二日分別於高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心演出。優惠最低八八折起，購票請上 udn售票網。客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。
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