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台日合作 台灣氣候服務聯盟與日本氣象協會簽合作備忘錄

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣氣候服務聯盟與日本氣象協會簽署合作備忘錄，由台灣氣候服務聯盟理事長陳泰然（右二）與日本氣象協会常務理事辻󠄀本浩史（右三）共同簽署，中央氣象署署長程家平（右一）及日本台灣交流協會台北事務所副代表服部崇（左一）共同見證。圖╱氣象署提供
台灣氣候服務聯盟與日本氣象協會簽署合作備忘錄，由台灣氣候服務聯盟理事長陳泰然（右二）與日本氣象協会常務理事辻󠄀本浩史（右三）共同簽署，中央氣象署署長程家平（右一）及日本台灣交流協會台北事務所副代表服部崇（左一）共同見證。圖╱氣象署提供

台灣氣候服務聯盟(TCSP)與日本氣象協會(JWA)今天上午9時30分，在交通部中央氣象署簽署合作備忘錄（MOU），由TCSP理事長陳泰然及JWA常務理事辻󠄀本浩史代表雙方簽署，中央氣象署署長程家平及日本台灣交流協會副代表服部崇共同見證，並就台日雙方就未來合作模式、氣象應用技術研究及交流進行討論。

日本氣象協會成立於1950年，為當前日本最大之民間氣象公司之一，目前業務為提供用戶關於氣象、防災、環境等領域之數據分析及諮詢服務。

辻󠄀本浩史表示，日本氣象協會與中央氣象署已建立長達近40年合作關係，本次與台灣氣候服務聯盟簽署合作協議，希冀將JWA對於氣象資料應用、綠能有關技術跟諮詢服務等經驗，分享給在台灣投入氣象應用服務民間企業，共同打造台日氣象產業長期交流及友好發展環境。

陳泰然強調，本次與日本氣象協會簽署MOU，展現聯盟積極推動台灣氣候服務發展決心。未來將進一步拓展台日氣象資訊應用交流的範疇，與雙方氣象產業業者共同開發更多創新且實用氣象服務市場機會。

程家平表示，期待TCSP與JWA台日合作重要里程碑，能成為台灣與日本雙方產學研界分享氣象服務應用、創新技術、氣象產業發展經驗的重要平台。

交通部 日本台灣交流協會 氣象署

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