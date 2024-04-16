疫後搶市機上服務翻新 國泰航推全新特選經濟艙

疫後搶市，航空客運市場服務也不斷優化更新，國泰航空將於今年翻新旗下的波音777-300ER型號客機，並提供全新的特選經濟客艙，有更大的私人空間，還有皮革頭枕、特製座墊、個人閱讀燈的特製翼板、15.6 吋 4K 超高清螢幕提供4K娛樂節目及藍牙音訊功能等，帶給旅客前所未有的舒適和隱私體驗。

國泰航空四月上旬在香港西九龍文化區的自由空間舉行顧客體驗展，首次展示全新的特選經濟客艙，也展示了一系列目前期間限定於頭等及商務客艙供應的美酒，並介紹最近與香港著名餐廳合作的餐飲精選，以及屢獲殊榮的機上娛樂體驗。

國泰航空表示，顧客安坐於煥然一新的特選經濟客艙座椅，享受更大的私人空間感；貼心的設計讓空中之旅更悠然舒適，包括皮革頭枕、特製座墊、配備個人閱讀燈的特製翼板、 15.6 吋 4K 超高清螢幕提供4K娛樂節目及藍牙音訊功能，以及觸手可及的儲物空間。

全新的特選經濟客艙專用洗手間設於機艙兩側，配備感應式設施，盡可能減少顧客觸碰物件的機會。所有客艙，包括特選經濟客艙均採用了氣氛燈，為顧客營造出輕鬆愜意的氛圍。

國泰航空的機上酒也積極從世界各地的主要葡萄種植區發掘更多美酒，除了有法國、義大利、奧地利、南非、澳洲、美國及紐西蘭，最新亦包括中國大陸。