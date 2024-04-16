母親節用餐抽鑽石！FRIDAYS、德州鮮切牛排用力寵媽
迎接母親節到來，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排兩大餐廳，推出母親節雙人與四人套餐，即日起至5月13日開賣，內用享有節日限定拍立得相框，若上傳親子合照，還有機會抽中萬元亞立詩鑽石項鍊，寵媽無極限。
TGI FRIDAYS將豐盛多樣化的美式料理精神進行到底，帶來分別售價2,199元及4,099元的雙人、四人套餐，包含沙拉、開胃菜、特選飯麵主餐、主廚精選火烤類主食、甜點及無酒精特調飲品；不僅樣樣經典，加價50元還可將飲品升級為酒精版本。雙人套餐更提供獨有優惠，沙朗牛排加價199元即刻升級紐約牛排，輕輕鬆鬆、大飽口福。
致力於提供高品質火烤料理的Texas Roadhouse德州鮮切牛排，母親節專屬雙人分享餐與四人歡聚餐，不僅可一次擁有手工鮮切牛排、火烤冠軍豬肋排及道地瑪格麗特調酒，更加碼祭出百元升級優惠。加價199元，火烤德州牛排8oz.搭配碳烤豬肋排（4骨），升級為火烤德州牛排11oz.搭配碳烤豬肋排（4骨）；加價299元，肋眼牛排12oz.更升級為肋眼牛排 16oz.，售價方面也展現滿滿誠意，雙人套餐售價2,400元、四人套餐售價4,800元。
即日起至全台TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排餐廳內用並點購母親節套餐，不但可免費獲得設計紙相框與拍立得一份，開展餐飲集團更連續兩年與知名珠寶品牌ALUXE亞立詩合作發起「曬媽行動」，活動期間在雙品牌粉絲專頁指定貼文下方留下與媽媽的最「美」合照，同時標記兩名親友、留言「我的最美老媽」，就有機會抽中價值超過萬元的鑽石項鍊一條，TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排將各抽出一名幸運得主，寵媽不手軟。
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