「曙光瑞風號」28席、4月18日開賣！可樂旅遊 雙奢華體驗

可樂旅遊今年再度取得日本頂級奢華列車「曙光瑞風號」10/28出發之28席次包車專列，規劃推出6天5夜行程，搭配航空商務艙，安排入住京都Park Hyatt、威斯汀都酒店外，更規劃使用「九州七星號」設計師水戶岡銳治操刀規劃的奢華巴士「YUI PRIMA」，讓行程升級為鐵道、陸路雙奢華體驗，限量席次將於4/18上午9點正式開賣。

有著移動式星級酒店之稱的「曙光瑞風號」，車內風格沉穩淡雅，奔馳在西日本的自然美景之中，3天2夜帶領旅客收覽具神話色彩的山陰山陽地區美景。此專列共10節車廂，設有13間「皇家雙人房」、1間「頂級套房」，一位難求。

皇家雙人房內裝採用山陰山陽地區５個縣的木材設計，並擺設精美工藝品裝飾，典雅中帶著藝術氣息、卻又溫暖放鬆的空間；僅有1間的頂級套房由第7節車廂獨立包辦，使用大理石與天然木材，寬敞的房內設置玄關、陽台、客廳及配備歐式浴缸之衛浴空間，可享獨有尊榮。此外，每節車廂亦配有專屬管家，車上料理則安排和食名店「菊乃井」主廚村田吉弘，及西式料理HAJIME主廚米田肇監修，以在地食材提供米其林星級和洋料理。

曙光瑞風號之所以受歡迎，除了列車上貼心極致的服務，陸地行程也很值一提，挑選岡山、松江、東濱等當地隱藏版名所，例如於明明庵茶室來場茶之湯文旅、感受菅谷達達拉（たたら）山内的百年古老製鐵所、觀賞傳承百年的出雲神樂表演，並為瑞風號貴賓限定開放入內參觀日本三大名園後樂園之中的延養亭。

為了讓體驗再升級，此次行程也獨家規劃採用「九州七星號」設計師水戶岡銳治操刀之奢華巴士「YUI PRIMA」，打造市場唯一鐵道、陸路雙奢體驗行程。「YUI PRIMA」全車僅18席次，使用日本製真皮座椅，內裝以水戶岡銳治擅長之木質風格做設計，巴士內更規劃有吧台區，提供飲料及小點心，旅人可透過「YUI PRIMA」享受到頗負盛名的九州七星號風韻。

此外，列車之外的住宿也是一時之選。首2日入住「京都柏悅酒店Park Hyatt」，知名的八坂神社、祇園也皆可步行抵達。第五晚下榻提供高水準服務傳統的京都威斯汀都酒店，新修落成的SPA華頂溫泉可輕鬆洗去疲憊，客房中的英國百年手工床「天夢之床（Heavenly Bed®）」更讓旅客能一夜好眠。

列車之外的行程，包括前往傳說神武天皇之母「玉依姬」著陸的奧宮下方的貴船神社，進行充滿能量的水占卜；在高台寺穿梭過優雅小徑來到茶室之間，邂逅隱藏版的抹茶茶道體驗。