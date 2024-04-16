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台中燒肉店囤積過期肉遭控腹瀉就醫 9消費者提申訴
台中市一家頂級和牛燒肉店被查獲囤積過期牛肉，業者雖然發出聲明過期肉僅供「員工教育訓練」，但仍遭衛生局重罰。台中市法制局目前已接獲9名消費者申訴，消費者反映吃了腹瀉，甚至有人用餐後，因腸胃不適而就醫。
台中市法制局指出，目前有9人申訴，消費者指近期到該店消費，消費金額數千元到上萬元不等，價格不便宜，卻可能吃到過期肉品；也有人表示吃完腹瀉，甚至有人吃完後腸胃不適而就醫，要求業者負責。
法制局表示，將移請衛生局處理，後續並請業者說明，若確定使用過期肉品供消費者食用，除可要求退費，並可要求損害賠償。
業者在臉書發文聲明表示，過期肉留下僅提供員工教育訓練使用，並使用兩個冰箱保存避免交叉感染，但店內冷凍保存過期和牛確實違法，對此深感抱歉。
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