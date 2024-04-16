工程師揭秘！Dyson吹風機新品3大感測科技 輕鬆打造水光髮

全新Dyson Supersonic Nural吹風機今日於台灣正式上市，Dyson此次將美髮科技再升級，不只讓頭髮滑順光澤、避免熱傷害之外，更首度加入「頭皮保護模式」，透過全新設計的感應器系統，不管手持吹風機遠近，都可維持體感55°C恆溫，幫助鎖住頭皮水分，強韌頭皮屏障，且使用者不需繁複的調整、設定，也不用改變吹髮習慣，輕鬆就能擁有健康水光髮。

搶在新品上市之前，Dyson資深工程師Steven特別與我們分享了Dyson Supersonic Nural全新升級的3大美髮感測黑科技到底有什麼厲害之處，又為用戶帶來什麼全新的使用體驗。外型乍看與先前機種沒什麼不一樣的Dyson Supersonic Nural，這次最大的變化就是新增了3大新功能，包括「頭皮保護模式」、「配件智能辨識」及「停頓待機模式」，而這3項進化，正是透過3種全新設計的感測器來達成。

原先的Supersonic機種其實就有智慧溫控功能，每秒測量氣流溫度超過40次，持續監測熱風溫度不超過150°C，防止過熱損傷頭髮，但全新的「頭皮保護模式」，更加入了「飛時測距感測器」，透過使用肉眼不可見的紅外線，每秒接收900萬數據，當吹風機靠近或拿遠時，精準測量吹風機與頭髮之間的距離，自動監測並調節風溫，讓溫度始終保持在鎖住頭皮水份的最佳溫度55°C。這個功能在Dyson Supersonic Nural上為開機預設模式，風力可調但預設最強，風溫則無法手動調整，而是因應吹風機與頭部之間的距離變化自動調整，使用者可透過中央的LED溫度指示燈來顯示當前的溫度模式，紅色高溫、橙色中溫、黃色低溫，以及藍色冷風。

Dyson Supersonic Nural吹風機隨附5款磁吸吹嘴配件，包括柔和乾髮吹嘴、造型及風吹嘴、順滑吹嘴，以及二合一抗毛躁吹嘴、捲髮烘罩。前3個一般使用者最常用到的吹嘴這次升級了智能辨識模式，加入了以磁力為原理的霍爾感測器，可以自動辨識連接之吹嘴，會記憶上一次使用這款吹嘴時的風溫、風速設定，當更換不同配件時，吹風機會自動切換使用設定，不需另外手動調整。非常適合整髮時會交叉使用不同吹嘴的使用者，以及全家人共用吹風機時各自偏好不同吹嘴使用的需求。

另外，Dyson Supersonic Nural這次還貼心設計了「停頓待機模式」，運用動態加速感測器，可以偵測在造型間或頭髮分區時，吹風機被短暫放下的動作及使用狀態，從而自動停止加熱，同時切換到最小風量，進入待機模式；只要重新拿起吹風機，就會立刻恢復到稍早運作的狀態，這個功能尤其適合專業沙龍使用者。