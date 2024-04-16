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植物硒發展成超級食物 台灣科研成果估3年創造10億商機

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
植物硒元素對癌症等重大疾病以及在動物醫學上續有正面貢獻，台灣目前有17處契作農場。記者王昭月／攝影
植物硒元素對癌症等重大疾病以及在動物醫學上續有正面貢獻，台灣目前有17處契作農場。記者王昭月／攝影

台灣將硒元素導入植物，成功萃取出99％的有機硒，開發出系列植物硒相關類新藥等級配方及抗衰老輔助保健配方，台灣優化細胞發展協會技轉企業，目前在台灣擁有17處契作農場專責培育植物硒基礎原料，今年接單超過3億元，還推廣至東南亞、日本等國，估這項科研成果3年內可創造逾10億商機。

台灣優化細胞發展協會理事長李衡昌說，硒元素在人體內至少能合成26種硒蛋白，具超強抗氧化能力，至今已在國際期刊發表的硒元素研究已超過4萬5000篇，深受全球醫學界重視。

台灣優化細胞發展協會研發團隊是參與一項大型計畫時發現豐富的天然硒礦，取得硒元素來源，經由植物轉換機制，將天然無機硒轉換為人體百分之百能吸收應用的高純度有機硒。目前在台灣有17處契作農場專責培育植物硒基礎原料，估計至2026年，單是基礎原料的供應可創造10億元以上商機。

李衡昌表示，目前協會已成功開發出系列植物硒相關類新藥等級的配方，及抗衰老NAD+、NMN等天然植物萃取輔助保健配方，成功技轉。

高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏指出，植物性硒元素運用在動物腫瘤及皮膚創傷臨床上確實看到效果，已有多家動物醫院主動跟進研究，未來市場看好。相關成果已成功技轉給國內生技企業、抗衰老醫療院所及動物醫院，進行類新藥及功能性健康食品領域科研發展，配方原料並輸入日本、新加坡、馬來西亞及越南等國。

台灣優化細胞發展協會理事長李衡昌指目前台灣有17處契作農場，專責培育植物硒的基礎原料，今年接單已超過3億元。記者王昭月／攝影
台灣優化細胞發展協會理事長李衡昌指目前台灣有17處契作農場，專責培育植物硒的基礎原料，今年接單已超過3億元。記者王昭月／攝影

日本 獸醫師 馬來西亞

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