看好台南消費力！南紡首季營收再成長 母親節檔期起跑

台南消費力備受看好，歸仁區「三井OUTLET PARK」已動工蓋第2期，東區的南紡購物中心去年營收首度破百億元，成長近兩成，也將有新的櫃位進駐；南紡今宣布18日起母親節檔期起跑，推出滿6000元送900元、全館滿仟送佰無上限等回饋。

南紡購物中心指出，今年1月至3月，全館業績總和26億元，比去年同期成長1.7%，經分析來自於男女服飾、餐飲帶動業績成長；近期西班牙知名服飾品牌MANGO、韓系戶外潮流品牌「National Geographic Apparel（國家地理服飾）」都會設櫃。

營運將滿10年的南紡購物中心今辦「百變女王，無限可能」母親節檔期宣傳活動，南紡購物中心總經理莊景堯、副總經理楊鈵彥指出，18日至24日進行預購，正檔期25日至5月12日。

業者表示，預購及正檔期，在A1、A2館指定店櫃購滿5000元送500元電子抵用券、A1館大家電指定店櫃購滿1萬元送1000元電子抵用券；預購及正檔首7日持會員紡卡FunCard於兩館指定的店櫃購滿3000元送100元電子抵用券但不累贈、於兩館指定業種品牌購滿6000元送100元電子抵用券，同時持南紡聯名卡於兩館刷滿5000元送200元商品提貨單，但不累贈。