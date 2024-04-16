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想喝沁涼冰水不用再等待！業者推出今夏最夯6°C淨飲機

聯合新聞網／ 有你共創
DIKE全新推出冰溫瞬熱RO淨飲機，提供更健康便利的飲水品質 / 圖有你共創提供
DIKE全新推出冰溫瞬熱RO淨飲機，提供更健康便利的飲水品質 / 圖有你共創提供

隨著生活節奏的加快與健康意識的提升，越來越多民眾開始關注水質對身體健康的影響。但無論是買裝瓶水還是安裝濾水器，都存在著不同程度的不便。想飲用冰、溫、熱水需要等待製作冰塊、水燒開後，再自行兌水到需要的溫度；又或者家中裝了濾水機，雖然水質乾淨了卻覺得口感乾澀不好入口。DIKE了解到民生的飲水剛需，創新推出了結合加礦純水與快速便捷的冰溫瞬熱RO淨飲機。

三道濾芯把關飲水，兩步驟即可快速更換濾芯 / 圖有你共創提供
三道濾芯把關飲水，兩步驟即可快速更換濾芯 / 圖有你共創提供

業者開發的飲水機擁有多項先進技術，其中選用美國NASA指定的陶氏RO航太級逆滲透濾芯，通過美國NSF-58級認證，有效過濾對人體有害的物質，達到國家生飲標準，確保民眾的飲水受到保障。同時增加一道天然礦化濾芯，在已過濾完成的RO水當中添加水中黃金-偏硅酸以及鉀、鈣等六種天然有益礦物，不只保持PH7.5的鹼性水，也讓飲用口感軟化且更加甘甜。

DIKE落實了水質的純淨健康，也要追求方便快速。有別於傳統家用的製冰飲水機所使用的晶片製冷，它搭載了CompressXcel等效壓縮機提升製冷效率，並配備德制稀土厚膜瞬熱系統，更能快速提供高於常溫至沸騰的飲用水，過濾後的純水，再由內載的UVC殺菌燈隨時殺菌，讓水箱中的靜置水能夠一直保持在無菌狀態，以備隨時取用都能安全無虞，可透過觸控面板一鍵指定水溫，讓飲水、沖泡更加便利安心。

搭載6檔Dynamic Precision無級溫控，同時支援±5°溫度自設定 / 圖有你共創提供
搭載6檔Dynamic Precision無級溫控，同時支援±5°溫度自設定 / 圖有你共創提供

DIKE 6°冰溫瞬熱RO淨飲機，不只提供你純淨的健康飲水，更便利了你的生活，目前由 有你共創-有.設計團隊 引進，於4/16(二)在嘖嘖平台進行募資，把握現在限量68折起的優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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水質 美國 飲水機

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