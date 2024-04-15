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海尼根首發春遊小物 應援下班生活

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
5月1日至28日連續25天，至全台萊爾富購買海尼根0.0零酒精330毫升六入組，可獲得啤酒款版本的春遊野餐墊。圖／海尼根提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
5月1日至28日連續25天，至全台萊爾富購買海尼根0.0零酒精330毫升六入組，可獲得啤酒款版本的春遊野餐墊。圖／海尼根提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為了應援你的下班生活，海尼根在台灣推出「Afterwork By Heineken」年度企劃，首發一系列春季出遊小物，提供一連串優惠促銷活動，鼓勵大家一起從中獲得靈感，打開不同的可能性，實現生活新想像。

即日起至全家便利商店或OK超商，購買海尼根0.0零酒精330毫升六入組，就可以獲得迷你手提整理盒。4月30日以前至7-Eleven統一超商，購買海尼根0.0零酒精330毫升六入組，可獲得春遊款版本的春遊野餐墊。5月1日至28日連續25天，至全台萊爾富購買海尼根0.0零酒精330毫升六入組，可獲得啤酒款版本的春遊野餐墊。

此外，全台量販及超市通路現在還有「海尼根原味330毫升八入新包裝」上市。進一步相關詳情請洽海尼根官方臉書社團。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海尼根0.0零酒精 330毫升，售價 40元。圖／海尼根提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健
海尼根0.0零酒精 330毫升，售價 40元。圖／海尼根提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健
即日起至全家便利商店或OK 超商，購買海尼根0.0零酒精330毫升六入組，就可以獲得迷你手提整理盒。圖／海尼根提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起至全家便利商店或OK 超商，購買海尼根0.0零酒精330毫升六入組，就可以獲得迷你手提整理盒。圖／海尼根提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
4月30日以前至7-Eleven統一超商，購買海尼根0.0零酒精330毫升六入組，可獲得春遊款版本的春遊野餐墊。圖／海尼根提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
4月30日以前至7-Eleven統一超商，購買海尼根0.0零酒精330毫升六入組，可獲得春遊款版本的春遊野餐墊。圖／海尼根提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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