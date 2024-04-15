購機登錄免費升級！華碩推「完美守護」電腦保險 被偷也能賠

消費者花了高昂的費用購買電腦，最怕的就是手滑摔到、打翻飲料，甚至不小心弄丟。連續21年獲得台灣家用筆電銷售冠軍的華碩看準消費者痛點，繼2017年推出「完美保固」之後，今年宣布全新升級「完美守護」計畫，針對筆電、桌機及AiO產品用戶，提供涵蓋「完美保固」、「失竊守護」和「保證回購」3大貼心實用服務的全新計畫，其中「失竊守護」更為業界首創，凡購機後2個月內至官網註冊 ，首年產品遭竊盜、搶奪或強盜，持受（處）理案件證明單，無須負擔費用，即由華碩補貼用戶，依原購機價提供最高80%的再購優惠 。

華碩2017年推出的「完美保固」，首創提供首年1次全機種意外人損，華碩負擔80%維修費用的貼心服務。此項服務從台灣市場先行，目前已推行到包含印尼、日本、馬來西亞、泰國、香港、菲律賓、韓國、美國、加拿大等17個亞洲、歐美國家。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔指出，「完美保固」推出7年多來，為9,000多名用戶省下超過8,000萬的維修費，包括螢幕破裂、鍵盤進水、意外摔落等各種狀況。全新「完美守護」希望讓消費者享有除了意外人損，甚至筆電失竊被盜都不用擔心。鼓勵消費者購機後一定要盡快至官網註冊，以享受完整保固服務。

看準大多數用戶平均3年換機的需求，同時跟進全球減碳永續潮流，華碩與旗下子公司JOGEEK翔碩科技也合作推出「保證回購」，凡持配備3年內處理器之華碩筆電參與此專案，回收價再加碼，最高可達原價55%；相比翔碩回收同規他牌筆電，華碩筆電回購金額最高溢價37%；更加碼提供華碩官方商城ASUS Store購物優惠券2,300元；甚至報廢機也保證有價回購。用戶可透過翔碩官網快速了解估價與申請，並可選擇全台皇家俱樂部門市現場專業估價或到府取件。