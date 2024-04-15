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限時5天哈根達斯買3送3！7-ELEVEN推特色甜點系冰品 20款獨家新品最低第2件6折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
超擬真貴賓狗、法鬥造型冰棒，逆勢行銷爆紅到日本。圖／7-ELEVEN提供
超擬真貴賓狗、法鬥造型冰棒，逆勢行銷爆紅到日本。圖／7-ELEVEN提供

氣溫瞬間飆高，7-ELEVEN攜手線上線下平台，自4月17日至5月14日推出冰品博覽會優惠，推出逾20款便利商店獨家新品，祭出最低第2件6折起優惠，線上預購更同步推出多款造型冰品；COLD STONE則攜手百萬人氣角色「小勞撫&爽爽貓」推出話題聯名冰品，讓吃冰不只消暑還更有樂趣。

7-ELEVEN觀察，近年消費者特別喜好「甜點化冰品」，其中又以日本、韓國進口商品最受青睞。近期除了社群超夯日本布蕾冰，最近熱賣的還有超擬真貴賓狗、法鬥造型冰棒，逆勢行銷爆紅到日本。另外還有7-ELEVEN獨家販售台南必吃散步甜食蜷尾家與阿奇儂聯名推出「最中紅豆黑糖蜜厥餅」，日系造型魚型摩鈉餅，酥脆最中餅皮加入日式蕨餅、蜜紅豆及黑糖醬，搭配經典香草冰淇淋口感豐富多層次；人氣不敗三麗鷗肖像「美樂蒂擠擠冰」由韓國原裝進口，邊擠邊吃復刻古早味回憶，還能品嚐到草莓的十足香氣。

喜愛療癒風格的還有7-ELEVEN與冰淇淋專家COLD STONE獨家合作，在全台逾260家酷聖石複合專區於4月17日至6月11日推出「木瓜牛奶QQ冰淇淋」，香甜濃郁木瓜奶香，搭配黑糖QQ就像在喝經典飲品木瓜牛奶一樣，搭配2款聯名人氣療癒懶萌IP「小勞撫&爽爽貓」設計紙杯，可愛度爆表。4月17日至5月14日，每周五、六、日3OZ冰品任選第2杯半價、每月10日「酷聖石日」可享3OZ冰品任選第2杯10元。

7-ELEVEN冰品博覽會線上預購更同步推出多款造型冰品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN冰品博覽會線上預購更同步推出多款造型冰品。圖／7-ELEVEN提供
4月24日至4月28日，哈根達斯雪糕全品項買3送3。圖／7-ELEVEN提供
4月24日至4月28日，哈根達斯雪糕全品項買3送3。圖／7-ELEVEN提供
酷聖石複合專區推出「木瓜牛奶QQ冰淇淋」，搭配2款聯名人氣療癒懶萌IP「小勞撫&爽爽貓」設計紙杯。圖／7-ELEVEN提供
酷聖石複合專區推出「木瓜牛奶QQ冰淇淋」，搭配2款聯名人氣療癒懶萌IP「小勞撫&爽爽貓」設計紙杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月17日至5月14日推出冰品博覽會優惠，推出逾20款便利商店獨家新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月17日至5月14日推出冰品博覽會優惠，推出逾20款便利商店獨家新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售台南蜷尾家與阿奇儂聯名推出「最中紅豆黑糖蜜厥餅」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售台南蜷尾家與阿奇儂聯名推出「最中紅豆黑糖蜜厥餅」。圖／7-ELEVEN提供
韓國原裝進口美樂蒂擠擠冰。圖／7-ELEVEN提供
韓國原裝進口美樂蒂擠擠冰。圖／7-ELEVEN提供

冰品 冰淇淋 日本

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