限時5天哈根達斯買3送3！7-ELEVEN推特色甜點系冰品 20款獨家新品最低第2件6折

氣溫瞬間飆高，7-ELEVEN攜手線上線下平台，自4月17日至5月14日推出冰品博覽會優惠，推出逾20款便利商店獨家新品，祭出最低第2件6折起優惠，線上預購更同步推出多款造型冰品；COLD STONE則攜手百萬人氣角色「小勞撫&爽爽貓」推出話題聯名冰品，讓吃冰不只消暑還更有樂趣。

7-ELEVEN觀察，近年消費者特別喜好「甜點化冰品」，其中又以日本、韓國進口商品最受青睞。近期除了社群超夯日本布蕾冰，最近熱賣的還有超擬真貴賓狗、法鬥造型冰棒，逆勢行銷爆紅到日本。另外還有7-ELEVEN獨家販售台南必吃散步甜食蜷尾家與阿奇儂聯名推出「最中紅豆黑糖蜜厥餅」，日系造型魚型摩鈉餅，酥脆最中餅皮加入日式蕨餅、蜜紅豆及黑糖醬，搭配經典香草冰淇淋口感豐富多層次；人氣不敗三麗鷗肖像「美樂蒂擠擠冰」由韓國原裝進口，邊擠邊吃復刻古早味回憶，還能品嚐到草莓的十足香氣。