許光漢、朴敏英搶先體驗！FENDI Peekaboo個性化訂製

FENDI延續品牌經典元素與大膽創意,在特定精品店內推出全新Make Up Your Peekaboo服務項目。該項服務一推出,已有包括FENDI品牌形象大使許光漢、許凱、韓國品牌形象大使宋雨琦、安俞真、女星朴敏英、蔡詩芸Dizzy Dizzo、林映惟在內多位時尚名人搶先體驗。

Make Up Your Peekaboo提供高度的包款專屬搭配服務,可以替換包括各種吊飾、Strap You肩帶及手柄,以多元風格和材質搭配Peekaboo系列的風格和配色,共能創造出超過200種獨特的混搭組合。可從新款Peekaboo手提包或採用Cuoio Romano天然粒面皮革製作的FENDI Selleria 1925系列中選擇,選項還包括包括2024春夏新一季的用拉菲草紗線重新詮釋獨特的Raffia Interlace皮革交錯編織工藝。 Peekaboo ISeeU拉菲草迷你型編織包淺藍色款。圖/FENDI提供 安俞演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖/摘自藝人IG FENDI推出全新Make Up Your Peekaboo服務項目,提供高度的包款專屬搭配服務。圖/FENDI提供 FENDI推出全新Make Up Your Peekaboo服務項目,提供高度的包款專屬搭配服務。圖/FENDI提供 許光漢演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖/FENDI提供 FENDI推出全新Make Up Your Peekaboo服務項目,提供高度的包款專屬搭配服務。圖/FENDI提供 Peekaboo ISeeU拉菲草小型編織包淺紅色款。圖/FENDI提供 宋雨琦演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖/FENDI提供 許光漢演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖/FENDI提供 Peekaboo ISeeU拉菲草小型編織包淺沙色款。圖/FENDI提供 宋雨琦演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖/FENDI提供 朴敏英演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖/摘自藝人IG 宋雨琦演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖/FENDI提供