許光漢、朴敏英搶先體驗！FENDI Peekaboo個性化訂製
FENDI延續品牌經典元素與大膽創意，在特定精品店內推出全新Make Up Your Peekaboo服務項目。該項服務一推出，已有包括FENDI品牌形象大使許光漢、許凱、韓國品牌形象大使宋雨琦、安俞真、女星朴敏英、蔡詩芸Dizzy Dizzo、林映惟在內多位時尚名人搶先體驗。
Make Up Your Peekaboo提供高度的包款專屬搭配服務，可以替換包括各種吊飾、Strap You肩帶及手柄，以多元風格和材質搭配Peekaboo系列的風格和配色，共能創造出超過200種獨特的混搭組合。可從新款Peekaboo手提包或採用Cuoio Romano天然粒面皮革製作的FENDI Selleria 1925系列中選擇，選項還包括包括2024春夏新一季的用拉菲草紗線重新詮釋獨特的Raffia Interlace皮革交錯編織工藝。
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