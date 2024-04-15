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許光漢、朴敏英搶先體驗！FENDI Peekaboo個性化訂製

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
朴敏英、宋雨琦、安俞真、許光漢等多位時尚藝名人演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／FENDI提供、摘自藝人IG
朴敏英、宋雨琦、安俞真、許光漢等多位時尚藝名人演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／FENDI提供、摘自藝人IG

FENDI延續品牌經典元素與大膽創意，在特定精品店內推出全新Make Up Your Peekaboo服務項目。該項服務一推出，已有包括FENDI品牌形象大使許光漢、許凱、韓國品牌形象大使宋雨琦、安俞真、女星朴敏英、蔡詩芸Dizzy Dizzo、林映惟在內多位時尚名人搶先體驗。

Make Up Your Peekaboo提供高度的包款專屬搭配服務，可以替換包括各種吊飾、Strap You肩帶及手柄，以多元風格和材質搭配Peekaboo系列的風格和配色，共能創造出超過200種獨特的混搭組合。可從新款Peekaboo手提包或採用Cuoio Romano天然粒面皮革製作的FENDI Selleria 1925系列中選擇，選項還包括包括2024春夏新一季的用拉菲草紗線重新詮釋獨特的Raffia Interlace皮革交錯編織工藝。

Peekaboo ISeeU拉菲草迷你型編織包淺藍色款。圖／FENDI提供
Peekaboo ISeeU拉菲草迷你型編織包淺藍色款。圖／FENDI提供
安俞演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／摘自藝人IG
安俞演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／摘自藝人IG
FENDI推出全新Make Up Your Peekaboo服務項目，提供高度的包款專屬搭配服務。圖／FENDI提供
FENDI推出全新Make Up Your Peekaboo服務項目，提供高度的包款專屬搭配服務。圖／FENDI提供
FENDI推出全新Make Up Your Peekaboo服務項目，提供高度的包款專屬搭配服務。圖／FENDI提供
FENDI推出全新Make Up Your Peekaboo服務項目，提供高度的包款專屬搭配服務。圖／FENDI提供
許光漢演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／FENDI提供
許光漢演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／FENDI提供
FENDI推出全新Make Up Your Peekaboo服務項目，提供高度的包款專屬搭配服務。圖／FENDI提供
FENDI推出全新Make Up Your Peekaboo服務項目，提供高度的包款專屬搭配服務。圖／FENDI提供
Peekaboo ISeeU拉菲草小型編織包淺紅色款。圖／FENDI提供
Peekaboo ISeeU拉菲草小型編織包淺紅色款。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／FENDI提供
許光漢演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／FENDI提供
許光漢演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／FENDI提供
Peekaboo ISeeU拉菲草小型編織包淺沙色款。圖／FENDI提供
Peekaboo ISeeU拉菲草小型編織包淺沙色款。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／FENDI提供
朴敏英演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／摘自藝人IG
朴敏英演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／摘自藝人IG
宋雨琦演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI經典Peekaboo包新設計。圖／FENDI提供

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