度假、音樂祭必備穿搭！泰容完美示範Paula's Ibiza

LOEWE以夏日悠閒的生活態度，打造的Paula’s Ibiza系列也正式推出！在地中海度假小島Ibiza上的Paula’s時裝店象徵70年代的反建制文化，Paula’s Ibiza系列以此為靈感，展現了海島生活的特色。2024年系列設計以活力玩味結合品牌的精湛手工，打造愉悅度假、漫步城市亦或是參加音樂節最不可或缺的灑脫單品，並發表由LOEWE全球品牌大使、韓國男團NCT成員泰容等多位國際音樂人和創意精英演繹的形象廣告。

短褲和洋裝以Paula’s時裝店的印花打造，短版上衣搭配不對稱荷葉邊迷你裙增添了動感，充滿女性美感又帶有一絲前衛個性。男裝的襯衫和短褲整體輪廓寬鬆，另一個重點是來自藝術家Douglas Abraham的色彩爆發圖像，抽象的骰子、玩具熊和星球圖案出現在T恤、短褲、衛衣和泳裝上。

包袋款式延續LOEWE代表性的編織工藝，以充滿夏季氣息的酒椰葉纖維編織Puzzle和Puzzle Fold托特包，Font托特包和棕櫚葉Bucket也以夏日嶄新色彩登場。Puzzle編織包的鮮明條紋沿著包款的切割面展現出變化的色彩，還有日夜皆宜的全新納帕羊皮Flamenco Bucket。熱帶水果是本季包管設計靈感來源，展現出LOEWE獨有的趣味風格；更有多款色彩豐富的動物主題別針，鞋款除了定番的草編鞋款，有的更以水晶和金屬注入前衛感。

形象廣告匯聚泰容、葛萊美獎得主美國歌手YebbaSmith、拉丁歌手Young Miko、美國饒舌兼創作歌手Kevin Abstract、美國創作歌手070 Shake以及愛爾蘭女演員Alison Oliver，真實而不做作地隨意漫步，或與蝴蝶和鸚鵡一起嬉戲，體現Paula’s開放包容的精神。