快訊

追蹤「創意私房」不法資金！ 跨國區塊鏈金融犯罪調查

影／新北大道2公車追撞疑因煞車失靈 3長者與司機4人受傷送醫

國民黨「親美和陸」分工成形國共論壇是否有望復辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

度假、音樂祭必備穿搭！泰容完美示範Paula's Ibiza

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE全球品牌大使、韓國男團NCT成員泰容演繹Paula’s Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌大使、韓國男團NCT成員泰容演繹Paula’s Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供

LOEWE以夏日悠閒的生活態度，打造的Paula’s Ibiza系列也正式推出！在地中海度假小島Ibiza上的Paula’s時裝店象徵70年代的反建制文化，Paula’s Ibiza系列以此為靈感，展現了海島生活的特色。2024年系列設計以活力玩味結合品牌的精湛手工，打造愉悅度假、漫步城市亦或是參加音樂節最不可或缺的灑脫單品，並發表由LOEWE全球品牌大使、韓國男團NCT成員泰容等多位國際音樂人和創意精英演繹的形象廣告。

短褲和洋裝以Paula’s時裝店的印花打造，短版上衣搭配不對稱荷葉邊迷你裙增添了動感，充滿女性美感又帶有一絲前衛個性。男裝的襯衫和短褲整體輪廓寬鬆，另一個重點是來自藝術家Douglas Abraham的色彩爆發圖像，抽象的骰子、玩具熊和星球圖案出現在T恤、短褲、衛衣和泳裝上。

包袋款式延續LOEWE代表性的編織工藝，以充滿夏季氣息的酒椰葉纖維編織Puzzle和Puzzle Fold托特包，Font托特包和棕櫚葉Bucket也以夏日嶄新色彩登場。Puzzle編織包的鮮明條紋沿著包款的切割面展現出變化的色彩，還有日夜皆宜的全新納帕羊皮Flamenco Bucket。熱帶水果是本季包管設計靈感來源，展現出LOEWE獨有的趣味風格；更有多款色彩豐富的動物主題別針，鞋款除了定番的草編鞋款，有的更以水晶和金屬注入前衛感。

形象廣告匯聚泰容、葛萊美獎得主美國歌手YebbaSmith、拉丁歌手Young Miko、美國饒舌兼創作歌手Kevin Abstract、美國創作歌手070 Shake以及愛爾蘭女演員Alison Oliver，真實而不做作地隨意漫步，或與蝴蝶和鸚鵡一起嬉戲，體現Paula’s開放包容的精神。

此外，LOEWE每售出一個編織包款即捐出善款支援製作包款的社區，包括在哥倫比亞成立大學獎學金，以及在馬達加斯加興建一家工藝訓練學校，並且為2023年發生地震的摩洛哥提供人道救援。

男裝大尺寸條紋上衣和西岸風格的寬鬆短褲是重點設計。圖／LOEWE提供
男裝大尺寸條紋上衣和西岸風格的寬鬆短褲是重點設計。圖／LOEWE提供
如熱帶水果的包包，展現出LOEWE獨有的趣味風格。圖／LOEWE提供
如熱帶水果的包包，展現出LOEWE獨有的趣味風格。圖／LOEWE提供
Font托特包和棕櫚葉Bucket也以夏日嶄新色彩登場。圖／LOEWE提供
Font托特包和棕櫚葉Bucket也以夏日嶄新色彩登場。圖／LOEWE提供
美國饒舌歌手Kevin Abstract演繹Paula’s Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
美國饒舌歌手Kevin Abstract演繹Paula’s Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
Puzzle編織包的鮮明條紋沿著包款的切割面展現出變化的色彩，設計和圖案都別具一格。
Puzzle編織包的鮮明條紋沿著包款的切割面展現出變化的色彩，設計和圖案都別具一格。
綁帶運動鞋是打造滑板風格的重要元素。圖／LOEWE提供
綁帶運動鞋是打造滑板風格的重要元素。圖／LOEWE提供
新款太陽眼鏡帶有流線形的醋酸纖維Sporty Mask面罩式設計。圖／LOEWE提供
新款太陽眼鏡帶有流線形的醋酸纖維Sporty Mask面罩式設計。圖／LOEWE提供
熱帶水果是本季配件的重要靈感。圖／LOEWE提供
熱帶水果是本季配件的重要靈感。圖／LOEWE提供
愛爾蘭女演員Alison Oliver演繹Paula’s Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
愛爾蘭女演員Alison Oliver演繹Paula’s Ibiza系列形象廣告。圖／LOEWE提供
全新的Flamenco Bucket採用高級納帕羊皮製作，適合日常和晚間使用。圖／LOEWE提供
全新的Flamenco Bucket採用高級納帕羊皮製作，適合日常和晚間使用。圖／LOEWE提供

短褲 美國

延伸閱讀

野生阿信被拍！全是為了4正妹 宣布重大喜訊

樂迷千萬別錯過！台灣10大熱門音樂祭排行

大甲媽回鑾經清水 音樂祭、鋼管熱舞車隊炒氣氛超吸睛

墾丁台灣祭3天狂吸百萬人次 三大日音樂節下周屏東市開唱

相關新聞

許光漢、朴敏英搶先體驗！FENDI Peekaboo個性化訂製

FENDI延續品牌經典元素與大膽創意，在特定精品店內推出全新Make Up Your Peekaboo服務項目。該項服務...

香奈兒全新鞋履專賣店 進駐新光三越台中中港店

精品龍頭品牌香奈兒（CHANEL）今年大力加碼中台灣，繼台中大遠百Top City專賣店擴增並於今年初全新開幕，香奈兒更...

度假、音樂祭必備穿搭！泰容完美示範Paula's Ibiza

LOEWE以夏日悠閒的生活態度，打造的Paula’s Ibiza系列也正式推出！在地中海度假小島Ibiza上的Paula...

就想去海邊度假！LV全新NAUTICAL系列藍白條紋包好可愛

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以行李箱起家，旅行精神根深蒂固於品牌 DNA中。。這也催生了全新NAUT...

微醉梅酒蘇打月中開賣 奢華套餐快閃店限期進駐信義區

在海外獲得大量好評、粉絲們敲碗許久的「HOROYOI微醉梅酒蘇打」風味，即將在4月中於各大通路隆重上市。為歡慶「梅酒蘇打...

不在台北！國家地理服飾進駐新竹 打造全球最大「太空概念店」

這一次不是台北有特殊店型，而是擁有全世界矚目科學園區的新竹迎來了國家地理服飾所打造的「登陸太空」概念店，佔地更是全球最大，顯見品牌對於經營在地市場決心！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。