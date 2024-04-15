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就想去海邊度假！LV全新NAUTICAL系列藍白條紋包好可愛
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以行李箱起家，旅行精神根深蒂固於品牌 DNA中。。這也催生了全新NAUTICAL系列的誕生：以典雅輕鬆的夏日旅行為發想，全系列涵蓋女裝服飾、皮件包包、配件和時尚珠寶。此系列重新演繹了經典航海元素，從寬鬆愜意的剪裁、休閒時尚的海濱裝束，到海洋主題的包款及輕盈飄逸的絲巾，煥發青春魅力。
春夏是旅遊的季節，NAUTICAL系列將時節轉換的元素融入度假服飾的設計，白色和海軍藍自然成為本季造型的主要顏色，海軍風的條紋則貫穿整體系列 — 無論是T恤、清爽俐落的襯衫或毛絨絨的針織衫。雙排扣西裝外套搭配短褲，或馬甲上衣搭配長褲，都傳遞出適合在都會與海濱穿著的優雅氣質。
包款部分，從迷你小巧的Coussin BB包，到寬敞大容量的Noé BB手袋，先為的紅色為藍白條紋的穿搭營造充滿活力的焦點。品牌全新代表作GO-14包，重新詮釋了最初使用於行李箱內側的Malletage菱格紋工藝，提供有紅色或海軍藍色，鋪墊皮革表面繡著白色刺繡小結。日夜皆宜的Twist West包則搭配航海風格鍊帶，還有飾有滿滿條紋亮片的Capucines Mini手袋和迷你燈塔造型包款，創意趣味為穿搭帶帶來無盡的驚喜。
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