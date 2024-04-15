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微醉梅酒蘇打月中開賣 奢華套餐快閃店限期進駐信義區

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「HOROYOI微醉」現場將提供限量「微醉奢華套餐」與梅酒蘇打試飲。圖／台灣三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HOROYOI微醉」現場將提供限量「微醉奢華套餐」與梅酒蘇打試飲。圖／台灣三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在海外獲得大量好評、粉絲們敲碗許久的「HOROYOI微醉梅酒蘇打」風味，即將在4月中於各大通路隆重上市。為歡慶「梅酒蘇打」風味登台，微醉也將於4月26至28日連續3天，在信義香堤大道打造「梅酒蘇打香檳BAR」快閃店，現場將提供限量「微醉奢華套餐」與免費試飲機會，即日起開放大眾預訂報名，更多資訊請關注微醉 HOROYOI官方粉絲團與官方Instagram帳號。

「HOROYOI微醉梅酒蘇打」風味具有濃厚的梅酒香氣，結合氣泡酒口感打造清爽、細緻的多層次味覺體驗，其中酸甜兼具的滋味，適合搭配甜點、鹹食，成為佐餐解膩的絕佳飲品選擇。

「梅酒蘇打香檳BAR」快閃店，現場將提供限量「微醉奢華套餐」與免費試飲機會，還有專人侍酒服務，提供消費者尊爵不凡的品飲體驗。即日起於ACCUPASS選擇期望參與場次，並購買150元票券，即可享有1小時內用服務，並獲得「梅酒蘇打輕奢套餐」乙份。Beam Suntory罐裝酒本部官方LINE會員，則可透過會員點數10點兌換1小時內用服務，同樣將獲得「梅酒蘇打輕奢套餐」乙份。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「HOROYOI微醉」梅酒蘇打風味具有濃厚的梅酒香氣。圖／台灣三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HOROYOI微醉」梅酒蘇打風味具有濃厚的梅酒香氣。圖／台灣三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HOROYOI微醉」4月26至28日限時3天，於信義區打造「梅酒蘇打香檳BAR」快閃店，即日起開放報名。圖／台灣三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HOROYOI微醉」4月26至28日限時3天，於信義區打造「梅酒蘇打香檳BAR」快閃店，即日起開放報名。圖／台灣三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HOROYOI微醉」4月中起將在台灣推出梅酒蘇打風味。圖／台灣三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HOROYOI微醉」4月中起將在台灣推出梅酒蘇打風味。圖／台灣三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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