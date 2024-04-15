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不在台北！國家地理服飾進駐新竹 打造全球最大「太空概念店」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
國家地理服飾結合新竹為全球半導體重鎮的特色，以「登陸太空」為主題，打造全球第一間也是目前佔地最大的概念店。
國家地理服飾結合新竹為全球半導體重鎮的特色，以「登陸太空」為主題，打造全球第一間也是目前佔地最大的概念店。

這一次不是台北有特殊店型，而是擁有全世界矚目科學園區的新竹迎來了國家地理服飾所打造的「登陸太空」概念店，佔地更是全球最大，顯見品牌對於經營在地市場決心！

由韓國開始的國家地理服飾（National Geographic Apparel）自2023年正式來台展店後，迅速發展出6間門市規模。而今年為回應其他縣市消費者期盼，品牌結合新竹為全球半導體重鎮的特色，以「登陸太空」為主題，打造全球第一間也是目前佔地最大的概念店。店裝以黑灰色以及宛如月球表面的特殊材質打造整體視覺，服飾陳列更透過金屬結構展示，搭配明亮且寬廣店鋪空間，將太空科技風格與品牌積極探索宇宙的精神融入店內。而在未來，國家地理服飾還會以新竹店為藍本，陸續在其他國家也打造相同主題店型。

國家地理服飾新竹「登陸太空」概念店，店裝以黑灰色以及宛如月球表面的特殊材質打造整體視覺。
國家地理服飾新竹「登陸太空」概念店，店裝以黑灰色以及宛如月球表面的特殊材質打造整體視覺。

除了擁有吸引人店裝之外，新竹概念店販售了最齊全的24SS ADELIE全新系列服飾，以簡約俐落的剪裁呈現，搭配舒適涼爽的尼龍材質面料及防曬抗UV材質，同時兼具時尚與戶外機能，吸引竹科人埋單。

多年來都是暢銷保證的The North Face Urban Exploration帶來了春夏系列新品。圖／The North Face提供
多年來都是暢銷保證的The North Face Urban Exploration帶來了春夏系列新品。圖／The North Face提供

另外，The North Face也不落人後，先有叫好又叫座的TDC東京設計師聯名款，多年來都是暢銷保證的The North Face Urban Exploration（暱稱黑標）也帶來了春夏系列新品。像是以男性條紋襯衫搭載FLASHDRY科技，快乾同時吸濕排汗，加以口袋上登山繩與攀登口袋細節，為服裝注入更多戶外元素。而女裝的機能拼接背心，靈感源自越野跑所需的多功能背心，以低飽和自然色系與衣褲疊穿搭配，加上同色系短褲與漁夫帽，提供豐富著裝選擇。

除了擁有吸引人店裝之外，國家地理服飾新竹概念店販售了最齊全的24SS ADELIE全新系列服飾。
除了擁有吸引人店裝之外，國家地理服飾新竹概念店販售了最齊全的24SS ADELIE全新系列服飾。

The North Face Urban Exploration女款綠色防風舒適透氣耐穿背心，6,380元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration女款綠色防風舒適透氣耐穿背心，6,380元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration女款綠色防風舒防潑水舒適透氣短褲，5,380元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration女款綠色防風舒防潑水舒適透氣短褲，5,380元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration男款卡其色防風防潑水舒適透氣短袖襯衫，5,380元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration男款卡其色防風防潑水舒適透氣短袖襯衫，5,380元。圖／The North Face提供

品牌 太空 新竹

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