不在台北！國家地理服飾進駐新竹 打造全球最大「太空概念店」

這一次不是台北有特殊店型，而是擁有全世界矚目科學園區的新竹迎來了國家地理服飾所打造的「登陸太空」概念店，佔地更是全球最大，顯見品牌對於經營在地市場決心！

由韓國開始的國家地理服飾（National Geographic Apparel）自2023年正式來台展店後，迅速發展出6間門市規模。而今年為回應其他縣市消費者期盼，品牌結合新竹為全球半導體重鎮的特色，以「登陸太空」為主題，打造全球第一間也是目前佔地最大的概念店。店裝以黑灰色以及宛如月球表面的特殊材質打造整體視覺，服飾陳列更透過金屬結構展示，搭配明亮且寬廣店鋪空間，將太空科技風格與品牌積極探索宇宙的精神融入店內。而在未來，國家地理服飾還會以新竹店為藍本，陸續在其他國家也打造相同主題店型。

國家地理服飾新竹「登陸太空」概念店，店裝以黑灰色以及宛如月球表面的特殊材質打造整體視覺。

除了擁有吸引人店裝之外，新竹概念店販售了最齊全的24SS ADELIE全新系列服飾，以簡約俐落的剪裁呈現，搭配舒適涼爽的尼龍材質面料及防曬抗UV材質，同時兼具時尚與戶外機能，吸引竹科人埋單。

多年來都是暢銷保證的The North Face Urban Exploration帶來了春夏系列新品。圖／The North Face提供

另外，The North Face也不落人後，先有叫好又叫座的TDC東京設計師聯名款，多年來都是暢銷保證的The North Face Urban Exploration（暱稱黑標）也帶來了春夏系列新品。像是以男性條紋襯衫搭載FLASHDRY科技，快乾同時吸濕排汗，加以口袋上登山繩與攀登口袋細節，為服裝注入更多戶外元素。而女裝的機能拼接背心，靈感源自越野跑所需的多功能背心，以低飽和自然色系與衣褲疊穿搭配，加上同色系短褲與漁夫帽，提供豐富著裝選擇。

除了擁有吸引人店裝之外，國家地理服飾新竹概念店販售了最齊全的24SS ADELIE全新系列服飾。

The North Face Urban Exploration女款綠色防風舒適透氣耐穿背心，6,380元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration女款綠色防風舒防潑水舒適透氣短褲，5,380元。圖／The North Face提供