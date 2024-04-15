Samsonite聯手BOSS讓行李箱時尚化 預約成為機場最帥氣與最搶眼造型！

想成為旅行時、機場中的最搶眼焦點嗎？行李袋包裝備龍頭的Samsonite攜手BOSS重新改寫出行的時髦定義！選用旗下最高級的鋁合金材質行李箱為基礎，結合精細陽極處理工藝，呼應BOSS著名的德式剪裁魅力。

BOSS與Samsonite聯名系列選用Samsonite Lite-Box Alu款高質感鋁鎂合金材質打造，黑色的BOSS標誌圖騰裝飾於石墨黑箱體外殼上，同色調配色計低調而前衛。內襯也裝飾了雙品Logo與可調整的X型束帶與可拆卸的行李隔板，讓人可以從容地打包行李。同時BOSS與Samsonite標誌還出現在皮革提把與正面金屬飾牌上，成為細節亮點；箱身還有鋁製防撞護角與滾珠軸承雙輪，融合美型與功能。而且為了強調聯名概念，形象廣告中還能看到穿尚旅人們推著系列行李箱穿梭機場準備啟程，並登上巨大尺寸的行李箱，藉此表達此獨家合作的無限可能。

RIMOWA Travel Accessories系列卡其綠登機箱行李掛袋，18,300元。圖／RIMOWA提供

不僅有Samsonite跟BOSS聯名充實了時尚機場穿搭的選項，RIMOWA也提供新色登機箱行李掛袋，在商務差旅或是休閒旅行中使用，都能展現獨特的品味及風格。2023年Travel Accessories系列推出的黑色登機箱行李掛袋深受消費者喜愛，而全新的卡其綠配色，採用優質尼龍材質展現輕巧特性，還能簡便的固定在RIMOWA登機箱上。行李掛袋設計多種尺寸的拉鍊隔層便於收納並隨時輕鬆拿取手機、電子產品和盥洗包等隨身必備品。連16吋的筆記型電腦都沒問題，減輕手提行李肩背包袋負擔。

BOSS與Samsonite聯名系列選用高質感鋁鎂合金材質打造，黑色的BOSS標誌圖騰裝飾於石墨黑箱體外殼上。圖／Samsonite提供

BOSS與Samsonite標誌還出現在皮革提把與正面金屬飾牌上，成為細節亮點。圖／Samsonite提供

BOSS | Samsonite Lite-Box Alu聯名系列30吋行李箱，45,760元。圖／Samsonite提供

BOSS | Samsonite Lite-Box Alu聯名系列20吋行李箱，31,680元。圖／Samsonite提供