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深耕台灣10年 添好運首間街邊店插旗高雄裕誠商圈

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
添好運高雄富民店外觀。圖／和億生活集團提供
添好運高雄富民店外觀。圖／和億生活集團提供

和億生活集團旗下台灣港式點心第一品牌「添好運」深耕台灣10年，將於5月中旬，於高雄裕誠路與富民路商圈開出首間獨立街邊店，耗時超過一年的時間打造出全新旗艦形象店，以「一個好運的地方」作為形象主題，在消費者用餐的同時，彷彿受到好運加持，為消費者帶來嶄新的用餐體驗。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，今年迎來添好運在台發展10週年，推出首波好運優惠「買一送一」，邀請台灣的港點愛好者用味蕾見證好運10年里程碑，接下來更會推出一連串的好運優惠活動，讓大家共享好運。添好運未來將持續在台灣深耕、永續經營，運用在地新鮮食材實行「永續飲食」，同時為台灣的餐飲市場培育更多專業港點人才。」

蘇嬉螢表示，添好運於台灣市場主要以百貨商場作為展店據點，隨著商圈環境的改變，添好運規劃開出首間街邊店，位於高雄左營裕誠商圈，預計5月中旬開幕。

蘇嬉螢指出，添好運此次選中「裕誠商圈」開立首間街邊店，是看準北高雄強大的消費，於裕誠路及富林路周邊餐飲的高密集度，隨著知名餐飲集團旗下品牌陸續進駐，更是強化了集市效應，針對首間獨立街邊店，耗時一年的時間打造出全新形象旗艦店型，全店以「一個好運的地方」作為主題，讓消費者來添好運除了享用美食，更彷彿置身「好運聖地」，透過添好運的加持之下，能夠越吃越好運。

添好運港式點心專門店2014年開闢台灣市場，在台北車站前設立台灣首店，隨即颳起米其林港點旋風，添好運深耕台灣10年，全台共有17間分店，為全台港點之第一品牌，10年來已為超過2000萬名消費者提供好運餐點與服務。

歡慶好運10週年，好運來襲首波優惠，即日起至5月31日，推出來店刮好運活動，人人可刮好運試手氣，可立即獲得甜品或飲品買一送一兌換券，加入和億生活集團會員並消費滿1000元，集點再送「添好運流沙包」電子兌換券，活動期間全台添好運預計送出10萬份添好運流沙包，讓大家吃添好運更好運，回饋消費者支持。

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