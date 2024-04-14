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賣得好再度合作！Sandro攜手藝術家 打造春季浪漫法式穿搭

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
法國時尚品牌Sandro這季再度攜手藝術家Louis Barthélemy，把摩洛哥、南法的氛圍加入，打造出全新又引人入勝的迷你系列服裝。圖／Sandro提供
法國時尚品牌Sandro這季再度攜手藝術家Louis Barthélemy，把摩洛哥、南法的氛圍加入，打造出全新又引人入勝的迷你系列服裝。圖／Sandro提供

法國時尚品牌Sandro在去年冬天首度與藝術家Louis Barthélemy合作，呈現了一系列融入北非民族服飾特色，以及法式風情的限定系列，叫好又叫座。因此，雙方在這季再度攜手，把摩洛哥、南法的氛圍加入，打造出全新又引人入勝的迷你系列服裝

這系列的每一件服裝都體現了旅行與探索的精神，藝術家Louis Barthélemy從一系列陽光明媚的大型圖畫中汲取靈感， 並將這些圖畫以拼接形式呈現， 喚起人們對旅行聖地與異國他鄉的嚮往。於是利用鮮豔的圖案與明亮的色彩傳遞冒險精髓， 同時又向傳承下來的手工技藝致敬，這些印花圖案如太陽、 龍舌蘭、棕櫚樹、舞蹈和花朵，讓人聯想到夏天，並展現了對工藝以及品質的追求。從輕便襯衫和優雅的短褲， 再到精緻的吊帶上衣和手工編織配飾。 每一處細節都經過精心設計，並講述著一個獨特故事， 並結合當代的時尚理念，讓穿著者深刻感受到Sandro與藝術家Louis Barthélemy合作的歷程。

Maje再次與中國插畫家Jiayi Li合作，受到巴黎多姿多彩的生活方式啟發， 推出限量系列服飾。圖／Maje提供
Maje再次與中國插畫家Jiayi Li合作，受到巴黎多姿多彩的生活方式啟發， 推出限量系列服飾。圖／Maje提供

而Sandro的姐妹品牌Maje也不落人後，再次與中國插畫家Jiayi Li合作，受到巴黎多姿多彩的生活方式啟發， 推出限量系列服飾。Maje與Jiayi Li自2022年就開始跨界，而全新的春夏的聯名系列，又帶領著眾人深入她筆下的詩意世界， 將每一款設計都是發揮想像的畫布，像是T恤有著細膩描繪的花朵，棉質襯衫和短褲改以寬鬆剪裁， 並綴以源自熱帶茂盛植物的印花圖案。而兩款連身泳衣從醉人的晚霞尋找靈感， 並以特大珍珠裝飾點綴，藉以向不同的文化和女性的大膽個性致敬。

藝術家Louis Barthélemy從一系列陽光明媚的大型圖畫中汲取靈感， 並將這些圖畫以拼接形式呈現， 喚起人們對旅行聖地與異國他鄉的嚮往。圖／Sandro提供
藝術家Louis Barthélemy從一系列陽光明媚的大型圖畫中汲取靈感， 並將這些圖畫以拼接形式呈現， 喚起人們對旅行聖地與異國他鄉的嚮往。圖／Sandro提供

Maje聯名Jiayi Li系列花朵印花上衣，4,890元。圖／Maje提供
Maje聯名Jiayi Li系列花朵印花上衣，4,890元。圖／Maje提供

Sandro聯名Louis Barthélemy系列橘色針織背心，6,190元。圖／Sandro提供
Sandro聯名Louis Barthélemy系列橘色針織背心，6,190元。圖／Sandro提供

Sandro聯名Louis Barthélemy系列黃色印花短袖襯衫，11,290元。圖／Sandro提供
Sandro聯名Louis Barthélemy系列黃色印花短袖襯衫，11,290元。圖／Sandro提供

Maje聯名Jiayi Li系列漸變色連身泳衣，6,590元。圖／Maje提供
Maje聯名Jiayi Li系列漸變色連身泳衣，6,590元。圖／Maje提供

Sandro聯名Louis Barthélemy系列撞色拼接托特包，16,790元。圖／Sandro提供
Sandro聯名Louis Barthélemy系列撞色拼接托特包，16,790元。圖／Sandro提供

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