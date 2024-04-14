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賣得好再度合作！Sandro攜手藝術家 打造春季浪漫法式穿搭
法國時尚品牌Sandro在去年冬天首度與藝術家Louis Barthélemy合作，呈現了一系列融入北非民族服飾特色，以及法式風情的限定系列，叫好又叫座。因此，雙方在這季再度攜手，把摩洛哥、南法的氛圍加入，打造出全新又引人入勝的迷你系列服裝。
這系列的每一件服裝都體現了旅行與探索的精神，藝術家Louis Barthélemy從一系列陽光明媚的大型圖畫中汲取靈感， 並將這些圖畫以拼接形式呈現， 喚起人們對旅行聖地與異國他鄉的嚮往。於是利用鮮豔的圖案與明亮的色彩傳遞冒險精髓， 同時又向傳承下來的手工技藝致敬，這些印花圖案如太陽、 龍舌蘭、棕櫚樹、舞蹈和花朵，讓人聯想到夏天，並展現了對工藝以及品質的追求。從輕便襯衫和優雅的短褲， 再到精緻的吊帶上衣和手工編織配飾。 每一處細節都經過精心設計，並講述著一個獨特故事， 並結合當代的時尚理念，讓穿著者深刻感受到Sandro與藝術家Louis Barthélemy合作的歷程。
而Sandro的姐妹品牌Maje也不落人後，再次與中國插畫家Jiayi Li合作，受到巴黎多姿多彩的生活方式啟發， 推出限量系列服飾。Maje與Jiayi Li自2022年就開始跨界，而全新的春夏的聯名系列，又帶領著眾人深入她筆下的詩意世界， 將每一款設計都是發揮想像的畫布，像是T恤有著細膩描繪的花朵，棉質襯衫和短褲改以寬鬆剪裁， 並綴以源自熱帶茂盛植物的印花圖案。而兩款連身泳衣從醉人的晚霞尋找靈感， 並以特大珍珠裝飾點綴，藉以向不同的文化和女性的大膽個性致敬。
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