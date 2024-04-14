女團aespa成員Karina同款話題涼鞋 不用求代買也能入手了！

南韓女團aespa成員Karina因為與演員李宰旭戀愛，最後不敵壓力在宣布分手，因此成為話題人物。不過憑藉精緻小巧鵝蛋臉加上完美比例的身材，Karina的一舉一動早就是粉絲們目光追逐焦點，像是此次她替Converse拍攝的涼鞋形象美照，還沒上市就詢問度不斷，但好消息是現在台灣也能入手了。

Karina在Converse形象廣告中詮釋的繽紛涼鞋，就是品牌因應夏日推出的玩樂系列，訴求融合明快色彩和高舒適度，提供多樣化配搭組合。Karina所穿的Run Star Utility Sandal CX夾心涼鞋，搭配EVA發泡鞋底彈力增高，能保持全天舒適的同時修飾腿型，拉長視覺比例，輔以炫目色調詮釋厚底風格。另外這系列還提供全新低筒悠遊All Star鞋兼具造型感與舒適度，誇張鞋側造型增加穿搭趣味，輕鬆駕馭甜酷風。 而經典Chuck 70鞋也推出了雲朵藍等多種配色，能為穿搭增添搶眼丰彩。不同於過往，連同Karina所演繹的涼鞋，都將於指定店舖上市陸續發售，讓粉絲們想穿同款，不用再找代買了！

New Balance形象廣告中IU穿上清新全白的550鞋款，並搭配NB ATHLETICS LOGO短袖棒球外套。圖／New Balance提供

除了Converse有因應換季而設的新鞋款，New Balance則是邀請了品牌大使IU李知恩詮釋經典550系列小白鞋，打造女孩們出遊穿搭最佳範本。在形象大片中，IU穿上清新全白的550鞋款，並搭配NB ATHLETICS LOGO短袖棒球外套，利用中性風格單品與甜美裙裝，輕鬆玩出反差感的甜帥風，恰到好處的微厚底更是讓她展現好比例，帶出活力青春的校園女神氣場。

New Balance形象廣告中IU穿上清新全白的550鞋款，並搭配NB ATHLETICS LOGO短袖棒球外套。圖／New Balance提供

Karina所穿的Converse Run Star Utility Sandal CX夾心涼鞋，搭配EVA發泡鞋底彈力增高，能保持全天舒適的同時修飾腿型。圖／Converse提供

Converse Run Star Utility Sandal CX夾心涼鞋，2,580元。圖／Converse提供

New Balance 550系列鞋，3,680元。圖／New Balance提供