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女團aespa成員Karina同款話題涼鞋 不用求代買也能入手了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
南韓女團aespa成員Karina替Converse拍攝的涼鞋形象美照，還沒上市就詢問度不斷，但好消息是現在台灣也能入手了。圖／Converse提供
南韓女團aespa成員Karina替Converse拍攝的涼鞋形象美照，還沒上市就詢問度不斷，但好消息是現在台灣也能入手了。圖／Converse提供

南韓女團aespa成員Karina因為與演員李宰旭戀愛，最後不敵壓力在宣布分手，因此成為話題人物。不過憑藉精緻小巧鵝蛋臉加上完美比例的身材，Karina的一舉一動早就是粉絲們目光追逐焦點，像是此次她替Converse拍攝的涼鞋形象美照，還沒上市就詢問度不斷，但好消息是現在台灣也能入手了。

Karina在Converse形象廣告中詮釋的繽紛涼鞋，就是品牌因應夏日推出的玩樂系列，訴求融合明快色彩和高舒適度，提供多樣化配搭組合。Karina所穿的Run Star Utility Sandal CX夾心涼鞋，搭配EVA發泡鞋底彈力增高，能保持全天舒適的同時修飾腿型，拉長視覺比例，輔以炫目色調詮釋厚底風格。另外這系列還提供全新低筒悠遊All Star鞋兼具造型感與舒適度，誇張鞋側造型增加穿搭趣味，輕鬆駕馭甜酷風。 而經典Chuck 70鞋也推出了雲朵藍等多種配色，能為穿搭增添搶眼丰彩。不同於過往，連同Karina所演繹的涼鞋，都將於指定店舖上市陸續發售，讓粉絲們想穿同款，不用再找代買了！

New Balance形象廣告中IU穿上清新全白的550鞋款，並搭配NB ATHLETICS LOGO短袖棒球外套。圖／New Balance提供
New Balance形象廣告中IU穿上清新全白的550鞋款，並搭配NB ATHLETICS LOGO短袖棒球外套。圖／New Balance提供

除了Converse有因應換季而設的新鞋款，New Balance則是邀請了品牌大使IU李知恩詮釋經典550系列小白鞋，打造女孩們出遊穿搭最佳範本。在形象大片中，IU穿上清新全白的550鞋款，並搭配NB ATHLETICS LOGO短袖棒球外套，利用中性風格單品與甜美裙裝，輕鬆玩出反差感的甜帥風，恰到好處的微厚底更是讓她展現好比例，帶出活力青春的校園女神氣場。

New Balance形象廣告中IU穿上清新全白的550鞋款，並搭配NB ATHLETICS LOGO短袖棒球外套。圖／New Balance提供
New Balance形象廣告中IU穿上清新全白的550鞋款，並搭配NB ATHLETICS LOGO短袖棒球外套。圖／New Balance提供

Karina所穿的Converse Run Star Utility Sandal CX夾心涼鞋，搭配EVA發泡鞋底彈力增高，能保持全天舒適的同時修飾腿型。圖／Converse提供
Karina所穿的Converse Run Star Utility Sandal CX夾心涼鞋，搭配EVA發泡鞋底彈力增高，能保持全天舒適的同時修飾腿型。圖／Converse提供

Converse Run Star Utility Sandal CX夾心涼鞋，2,580元。圖／Converse提供
Converse Run Star Utility Sandal CX夾心涼鞋，2,580元。圖／Converse提供

New Balance 550系列鞋，3,680元。圖／New Balance提供
New Balance 550系列鞋，3,680元。圖／New Balance提供

Converse All Star Cruise鞋，2,180元。圖／Converse提供
Converse All Star Cruise鞋，2,180元。圖／Converse提供

IU 品牌 粉絲 身材

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