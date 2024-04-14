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星巴克「買一送一」又來了！連續3天、快截圖揪喝

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
星巴克連續3天於全台門市推出「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克連續3天於全台門市推出「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

快截圖揪喝星巴克！星巴克宣布在4月15、16、17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友．截圖好友分享日」優惠活動，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，於活動期間上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯「特大杯」冰熱、口味皆一致的飲料，可享「買一送一」優惠。每人每次至多買二送二，最多可以一次揪4個人一起買，飲料限當場一次領取。

在優惠品項方面，依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

這次的優惠活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；高鐵站、機場航廈、國道休息站、福隆觀海、清境、日月潭、墾丁福華、海生館、花蓮理想、奇美博物館…等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

此外，星巴克與Disney迪士尼聯名商品，亦將自4月16日起於全台星巴克門市販售，開賣時間以各門市營業開始時間為準。

星巴克宣布在4月15、16、17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友．截圖好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布在4月15、16、17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友．截圖好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網

咖啡 星巴克

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