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【即時短評】插旗地方夢碎 柯文哲Longstay助選為何失靈？

醜鞋大變身！最強潮鞋Simone Rocha X Crocs即日開賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Simone Rocha x Crocs聯名系列平底拖鞋黑色款，5,800元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha x Crocs聯名系列平底拖鞋黑色款，5,800元。圖／喜事國際提供

印象的翻轉，有時常迸發出驚人的反差能量。一向輕便的拖鞋也能登上時尚伸展台？原來是設計師品牌Simone Rocha與Crocs的聯名系列，先前發表時引起熱烈討論，並重新引領一波洞洞鞋熱浪，近日已到貨台灣、和全球同步上市販售。

於2010年成立的設計師同名品牌Simone Rocha，大量運用蕾絲、緞帶、蝴蝶結、珍珠、薄紗，展現出帶有青春女孩的女性氣息，摩登、強勢、浪漫更是其強調的設計主張，年初時甫發表過「」三部曲的「」，並為英國凱特王妃（Kate Middleton）、Lady Gaga等名人、女星所喜愛。

而在Simone Rocha的2024春夏服裝秀上，設計師將其愛用元素如水鑽、珍珠、立體花朵與鞋款結合，同時設計中加入Simone Rocha2024春夏的「婚禮」主題。原本極度休閒的洞洞休閒鞋，在設計師巧手下蛻變出平底拖鞋、人魚高跟鞋、運動走路鞋等多種款式，並有黑、白、粉、橄欖綠等配色。原本平價感的鞋履更在水鑽、珍珠等元素「加持」後，成為最貼近地表的閃耀配件、走路有風。

該系列已於即日起與全球同步開賣，可洽Simone Rocha大安旗艦店，地址台北市大安區敦化南路一段252巷24號，或電洽02-2771-6070、提前預約。

Simone Rocha x Crocs聯名系列人魚高跟鞋白色款，9,800元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha x Crocs聯名系列人魚高跟鞋白色款，9,800元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha x Crocs聯名系列運動走路鞋粉色款，7,600元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha x Crocs聯名系列運動走路鞋粉色款，7,600元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha x Crocs聯名系列鞋款並在鞋後跟處印有Simone Rocha字樣。圖／喜事國際提供
Simone Rocha x Crocs聯名系列鞋款並在鞋後跟處印有Simone Rocha字樣。圖／喜事國際提供
由Simone Rocha與Crocs聯名的鞋履，正於Simone Rocha大安旗艦店上販售。圖／喜事國際提供
由Simone Rocha與Crocs聯名的鞋履，正於Simone Rocha大安旗艦店上販售。圖／喜事國際提供
原本平價感十足的鞋履，在設計師Simone Rocha以水鑽、珍珠、立體花朵等元素鑲嵌妝點後，搖身一變成為本季街頭超熱單品。圖／喜事國際提供
原本平價感十足的鞋履，在設計師Simone Rocha以水鑽、珍珠、立體花朵等元素鑲嵌妝點後，搖身一變成為本季街頭超熱單品。圖／喜事國際提供

拖鞋 珍珠 設計師

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