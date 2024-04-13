古典與秩序 Franck Muller「長島系列」感性回歸

2024年最大規模的「鐘表與奇蹟」日內瓦表展（Watches and Wonders Geneva）正於日前展開，原為獨立製表師同名品牌的Franck Muller也在期間發表了系列三款新表，為品牌經典的Long Island系列盛大「復歸」，重新再出發。

Franck Muller最知名的系列當數看似不規則、亂數的crazy hour系列，長方形則是Franck Muller的另一特色，並以Long Island見長。該系列在2024正式定名為Long Island Evolution系列，並一次送上高複雜功能的Giga Tourbillon陀飛輪、三重跳時Master Jumper與長動能的7 Days Power Reserve三款腕表，全數皆為限量發行。

全新出發的Long Island Evolution雖以「進化」(Evolution）為名，但表殼的四個長方形表耳頗有1920年代的裝飾藝術（Art Deco）風格。其表殼使用了經黑色PVD與磨砂處理的鈦金屬、並於內側表殼結合了松綠色的陽極氧化處理鋁，黑與綠、半透與鏤空、鈦金屬與鋁的多重交織，因此形塑出前衛兼容古典的複合氛圍。

其中複雜功能款的Giga Tourbillon陀飛輪將自製的MVT FM 2111-TL機芯鏤空，同時裝上一只20毫米框架的陀飛輪，十足醒目，以297個零件組成的機芯並具備無卡度遊絲黃金擺輪、四發條盒，以及12點鐘方向的100小時動力儲存，亞太區限定、限量8只生產。