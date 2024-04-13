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古典與秩序 Franck Muller「長島系列」感性回歸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
開放式面盤讓Jumping Master的視窗、轉盤與運作瞬間皆能清楚欣賞。圖／Franck Muller提供
開放式面盤讓Jumping Master的視窗、轉盤與運作瞬間皆能清楚欣賞。圖／Franck Muller提供

2024年最大規模的「鐘表與奇蹟」日內瓦表展（Watches and Wonders Geneva）正於日前展開，原為獨立製表師同名品牌的Franck Muller也在期間發表了系列三款新表，為品牌經典的Long Island系列盛大「復歸」，重新再出發。

Franck Muller最知名的系列當數看似不規則、亂數的crazy hour系列，長方形則是Franck Muller的另一特色，並以Long Island見長。該系列在2024正式定名為Long Island Evolution系列，並一次送上高複雜功能的Giga Tourbillon陀飛輪、三重跳時Master Jumper與長動能的7 Days Power Reserve三款腕表，全數皆為限量發行。

全新出發的Long Island Evolution雖以「進化」(Evolution）為名，但表殼的四個長方形表耳頗有1920年代的裝飾藝術（Art Deco）風格。其表殼使用了經黑色PVD與磨砂處理的鈦金屬、並於內側表殼結合了松綠色的陽極氧化處理鋁，黑與綠、半透與鏤空、鈦金屬與鋁的多重交織，因此形塑出前衛兼容古典的複合氛圍。

其中複雜功能款的Giga Tourbillon陀飛輪將自製的MVT FM 2111-TL機芯鏤空，同時裝上一只20毫米框架的陀飛輪，十足醒目，以297個零件組成的機芯並具備無卡度遊絲黃金擺輪、四發條盒，以及12點鐘方向的100小時動力儲存，亞太區限定、限量8只生產。 

Master Jumper腕表則帶來罕見的三重瞬跳顯示時間與日期功能顯示，垂直的三重跳時顯示由上而下分別為小時、分鐘與日期顯示，有其閱讀邏輯，更以垂直排列展現了某種古典主義的理性感。另外7 Days Power Reserve腕表同樣採取開放式面盤，雖然並沒有獨立的動力儲存顯示，但負責動力的FM 1745手上鏈機芯在動能滿載情況下可長時間連續運行七日，亞太限定、300只限量生產。

Long Island Evolution Giga Tourbillon腕表，747萬8,000元。圖／Franck Muller提供
Long Island Evolution Giga Tourbillon腕表，747萬8,000元。圖／Franck Muller提供
Long Island Evolution 7 Days Reserve腕表，143萬8,000元。圖／Franck Muller提供
Long Island Evolution 7 Days Reserve腕表，143萬8,000元。圖／Franck Muller提供
除了使用綠色陽極處理鋁製內表殼，表款的時標、指針也都具備夜光塗料，可在低光源環境中清楚讀取時間。圖／Franck Muller提供
除了使用綠色陽極處理鋁製內表殼，表款的時標、指針也都具備夜光塗料，可在低光源環境中清楚讀取時間。圖／Franck Muller提供
新款亞太限定的Long Island Evolution表殼皆使用經黑色PVD與磨砂處理的鈦金屬和松綠色的陽極氧化處理鋁，形塑出前衛兼容古典的複合印象。圖／Franck Muller提供
新款亞太限定的Long Island Evolution表殼皆使用經黑色PVD與磨砂處理的鈦金屬和松綠色的陽極氧化處理鋁，形塑出前衛兼容古典的複合印象。圖／Franck Muller提供
Long Island Evolution Jumping Master腕表，316萬8,000元。圖／Franck Muller提供
Long Island Evolution Jumping Master腕表，316萬8,000元。圖／Franck Muller提供

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