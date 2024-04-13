古典與秩序 Franck Muller「長島系列」感性回歸
2024年最大規模的「鐘表與奇蹟」日內瓦表展（Watches and Wonders Geneva）正於日前展開，原為獨立製表師同名品牌的Franck Muller也在期間發表了系列三款新表，為品牌經典的Long Island系列盛大「復歸」，重新再出發。
Franck Muller最知名的系列當數看似不規則、亂數的crazy hour系列，長方形則是Franck Muller的另一特色，並以Long Island見長。該系列在2024正式定名為Long Island Evolution系列，並一次送上高複雜功能的Giga Tourbillon陀飛輪、三重跳時Master Jumper與長動能的7 Days Power Reserve三款腕表，全數皆為限量發行。
全新出發的Long Island Evolution雖以「進化」(Evolution）為名，但表殼的四個長方形表耳頗有1920年代的裝飾藝術（Art Deco）風格。其表殼使用了經黑色PVD與磨砂處理的鈦金屬、並於內側表殼結合了松綠色的陽極氧化處理鋁，黑與綠、半透與鏤空、鈦金屬與鋁的多重交織，因此形塑出前衛兼容古典的複合氛圍。
其中複雜功能款的Giga Tourbillon陀飛輪將自製的MVT FM 2111-TL機芯鏤空，同時裝上一只20毫米框架的陀飛輪，十足醒目，以297個零件組成的機芯並具備無卡度遊絲黃金擺輪、四發條盒，以及12點鐘方向的100小時動力儲存，亞太區限定、限量8只生產。
Master Jumper腕表則帶來罕見的三重瞬跳顯示時間與日期功能顯示，垂直的三重跳時顯示由上而下分別為小時、分鐘與日期顯示，有其閱讀邏輯，更以垂直排列展現了某種古典主義的理性感。另外7 Days Power Reserve腕表同樣採取開放式面盤，雖然並沒有獨立的動力儲存顯示，但負責動力的FM 1745手上鏈機芯在動能滿載情況下可長時間連續運行七日，亞太限定、300只限量生產。
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