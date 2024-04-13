春季美容展人潮擠爆！ 下殺1折起搶優惠、選拔賽超吸睛

把握最後搶購特惠商品機會！2024台北「春季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」熱鬧舉辦中，即日起至4月15日，在台北世貿一館登場，匯聚百大品牌，400個攤位，眾多商品下殺1折起，已經吸引數萬人次入場搶購，且購票看美容展，還能同步逛旅遊展、健康素食展。

台北春季美容展以「美妝新浪潮Beauty Wave」為主題，邀請多樣化的美容保養、美甲美睫、檢測美容儀器、加盟、教學等品牌業者前來設攤，加上眾多業者推出下殺超低折扣的優惠，吸引許多人搶購。今天於主舞台舉辦「THBA TAIWAN CUP 國家冠軍盃錦標賽」活動，吸引不少民眾前來觀摩。

展期最後兩天4月14～15日，廠商再度加碼優惠，包括安諾萊雅黃金蠟菊全能乳霜原價480元、展場特價144元；法媚兒白金胜肽逆齡緊緻系列原價12,480元、展場特價9,984元；非凡生技黃金沁透開運面膜原價2,280元、展場特價2,000元；星漾星漾蜜棕色乳原價1,580元、展場特價800元；羅麗芬Easybio黑鑽霜（奇肌緊緻亮顏修護乳霜）50mL原價2,980元、展場特價1,280元。

現場還有眾多活動，明天4月14日11點至14點，THBA攤位舉辦創藝時尚伸展台，14點在所以然健康美攤位，舉辦躺著就能瘦活動，15點在羅麗芬有還原新肌發表會等；4月15日展期最後一天，在15點會舉辦2024年CPIA台灣國際美業十大傑出選拔活動，且當天全球城市小姐選拔協會張如君理事長，會率2位城市當選佳麗為展覽增光。

逛展民眾還有機會抽到法媚兒萬元保養品、CHIMEI空氣清淨機、BRUNO美型氣炸鍋等獎品，以及每日限定的早鳥禮品。

2024台北春季美容保養展

日期：即日起至4月15日，10點～18點

地點：台北世貿一館A區