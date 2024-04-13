24WW表展／積家獻雙翼系列2複雜功能機芯 秀三軸陀飛輪

積家（Jaeger-LeCoultre）在2024年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展上，聚焦品牌於2007年推出的Duometre雙翼系列，該系列的機芯均擁有兩個獨立的發條盒和齒輪系，其中一個用於走時，另一個則用於驅動複雜功能，兩並以一個擒縱裝置相連。今年重新設計該系的表殼，以一枚19世紀造型圓潤的懷表為靈感，以凸面表鏡和優雅的圓形表圈營造圓潤的手感。

Duometre系列今年共推出三款全新腕表，包括全新機芯的Duometre Chronograph Moon雙翼系列月相計時，備萬年曆和全新三軸陀飛輪的Duometre Heliotourbillon Perpetual，以及該系列首個採用精鋼表殼的Duometre Quantieme Lunaire雙翼系列月相日曆腕表。

首次結合兩大複雜功能與Duometre雙翼機制結合的Duometre Chronograph Moon雙翼系列月相計時腕表，搭載的全新391型手上鍊機芯，在計時上面加了月相功能，為了容納月相，計時結構經重新設計。跳秒設於6點鐘位置的小表盤，以單按把啟動計時開始一秒跳6次旋轉一圈。除了精準至1/6秒的計時，腕表同時具有月相顯示、晝夜顯示、測速儀、雙動力儲存指示和跳秒顯示等功能。提供鉑金配銅色面盤，以及玫瑰金配銀色面盤兩種配色。