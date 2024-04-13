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蕊芯見四輪馬車太細緻！愛馬仕限量ROUGE AMAZONE唇膏

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
愛馬仕推出限量版75 ROUGE AMAZONE唇膏，首度於蕊芯雕刻著配備鞍轡的四輪馬。圖／愛馬仕提供
愛馬仕推出限量版75 ROUGE AMAZONE唇膏，首度於蕊芯雕刻著配備鞍轡的四輪馬。圖／愛馬仕提供

來自於女中豪傑颯爽英姿，駕駛著四輪豪華馬車，化身希臘神話中的女戰神，面對各種挑戰無所畏懼，女人一擦上紅色的唇膏，自帶氣場，可以熱情如火，更能夠氣宇軒昂，這就是愛馬仕ROUGE HERMÈS唇妝系列，最新推出的限量版的ROUGE AMAZONE唇膏，熾熱的紅色，彰顯出獨特之色，更藉此讚揚品牌精神的起源。

ROUGE AMAZONE唇膏上，最特別之處，是首度於口紅蕊芯上，雕刻著配備鞍轡的四輪馬車，隨著唇膏緩緩轉出，優雅的仕女馬車也呈現眼前，呼應著愛馬仕品牌的馬術精神，更呈現出時尚的豔紅色。

唇膏管身出自Pierre Hardy設計之手，呼應紅色調，搭配與蕊芯同色的保護袋中；而唇膏管頂部鐫刻玫瑰淡金色的愛馬仕藏書章，該藏書章出自Alfred de Dreux畫筆下備有鞍轡的四輪豪華馬車，而由Émile Hermès看到此畫後的靈感，為愛馬仕創作徽章，至今也是愛馬仕美妝系列的重要印記。

限量版的75 Rouge Amazone唇膏，以絲絨的霧面質地，展現出耀眼的紅色，並且能更換蕊芯，5月1日上市。

愛馬仕ROUGE HERMÈS唇妝系列，推出限量版75 ROUGE AMAZONE唇膏／2,570元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ROUGE HERMÈS唇妝系列，推出限量版75 ROUGE AMAZONE唇膏／2,570元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ROUGE HERMÈS唇妝系列，推出限量版75 ROUGE AMAZONE唇膏，搭配紅色調的保護袋。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ROUGE HERMÈS唇妝系列，推出限量版75 ROUGE AMAZONE唇膏，搭配紅色調的保護袋。圖／愛馬仕提供
愛馬仕推出限量版75 ROUGE AMAZONE唇膏，首度於蕊芯雕刻著配備鞍轡的四輪馬。圖／愛馬仕提供
愛馬仕推出限量版75 ROUGE AMAZONE唇膏，首度於蕊芯雕刻著配備鞍轡的四輪馬。圖／愛馬仕提供

Hermès 品牌 愛馬仕

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