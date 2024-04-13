蕊芯見四輪馬車太細緻！愛馬仕限量ROUGE AMAZONE唇膏

來自於女中豪傑颯爽英姿，駕駛著四輪豪華馬車，化身希臘神話中的女戰神，面對各種挑戰無所畏懼，女人一擦上紅色的唇膏，自帶氣場，可以熱情如火，更能夠氣宇軒昂，這就是愛馬仕ROUGE HERMÈS唇妝系列，最新推出的限量版的ROUGE AMAZONE唇膏，熾熱的紅色，彰顯出獨特之色，更藉此讚揚品牌精神的起源。

ROUGE AMAZONE唇膏上，最特別之處，是首度於口紅蕊芯上，雕刻著配備鞍轡的四輪馬車，隨著唇膏緩緩轉出，優雅的仕女馬車也呈現眼前，呼應著愛馬仕品牌的馬術精神，更呈現出時尚的豔紅色。

唇膏管身出自Pierre Hardy設計之手，呼應紅色調，搭配與蕊芯同色的保護袋中；而唇膏管頂部鐫刻玫瑰淡金色的愛馬仕藏書章，該藏書章出自Alfred de Dreux畫筆下備有鞍轡的四輪豪華馬車，而由Émile Hermès看到此畫後的靈感，為愛馬仕創作徽章，至今也是愛馬仕美妝系列的重要印記。