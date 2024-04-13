初代「皇太后級」IT包現身Balenciaga Le City強勢回歸
隨然距今不超過30年，但2000年前後的大量趨勢、發明仍在今日扮演了重要角色。可被視為引領「IT BAG」風潮元祖的巴黎世家Balenciaga「機車包」Le City是在2001年時首度問世，時隔二十年後，Balenciaga再度於日前發表全新Le City，展現超過20年不變的經典輪廓，更帶來新一代的簡約細節與自信。
特殊帶著仿舊感的皮革、超長的皮鬚拉鍊，重點是沒有Logo與大容量的收納，以及搶眼的高辨識度，以上原因都讓Balenciaga的「機車包」成為一度稱霸時尚產業，成為壓倒性的「現象級」IT包款。Balenciaga近日將新一代的機車包Le City隆重上市，由攝影師Mario Sorrenti掌鏡，更讓20年前便曾引領機車包風潮的超模凱特摩絲（Kate Moss）入鏡。
事實上，據傳原本這枚包款將僅生產25件、並於秀場上使用，唯在Kate Moss使用後、意外掀起一波時尚巨浪，當時2000年左右的社交名媛、當紅女星、名人悉數人手一顆，加上包款在結構鮮明外帶點愜意的鬆弛感，成為經典風格。
而在冷冽帶有輕微距離感的2024全新Le City宣傳黑白影像中，Kate Moss、丹麥名模Mona Tougaard與韓星Juyeon柱延先後入鏡、率性演繹。新款風格將原作的繁複「收攝」、改採相對簡約設計；包款將由25片皮革手工構建出包款結構，並將小型金屬搭扣加固的包角、頂針狀飾釘、豐富的內外口袋，將隨時間散發獨特光澤的皮革等多樣特色，完整再現。
包款此回將先推出中型與小型款，配色並包含黑、黃、綠、淡紫、鋼灰、金屬銀、白、藍和米色合計9色，全台灣並先有台北微風信義、台中新光三越中港店，與高雄的漢神巨蛋等三間Balenciaga專門店入選，成為4月11日以來全球首波上市櫃點。沒有Logo、大容量、不追求精巧，倘若機車包的魅力20年前你生不逢時沒趕上，現在是補修時尚學分的最佳時機了。
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