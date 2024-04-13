快訊

月子中心照顧員控學姊逼拍女嬰洗澡全裸影片！傳男性友人稱「當教材」

康老師的貓「救出來了」！天王星工程人員高空作業車升空 抱起橘貓

影／廖老大兒澎湖超跑公路賽出車禍！過彎衝護欄網驚「阿娘威」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初代「皇太后級」IT包現身Balenciaga Le City強勢回歸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
丹麥名模Mona Tougaard（右）與韓星Juyeon柱延都為Balenciaga演繹了全新Le City機車包的冷冽自信魅力。圖／Balenciaga提供
丹麥名模Mona Tougaard（右）與韓星Juyeon柱延都為Balenciaga演繹了全新Le City機車包的冷冽自信魅力。圖／Balenciaga提供

隨然距今不超過30年，但2000年前後的大量趨勢、發明仍在今日扮演了重要角色。可被視為引領「IT BAG」風潮元祖的巴黎世家Balenciaga「機車包」Le City是在2001年時首度問世，時隔二十年後，Balenciaga再度於日前發表全新Le City，展現超過20年不變的經典輪廓，更帶來新一代的簡約細節與自信。

特殊帶著仿舊感的皮革、超長的皮鬚拉鍊，重點是沒有Logo與大容量的收納，以及搶眼的高辨識度，以上原因都讓Balenciaga的「機車包」成為一度稱霸時尚產業，成為壓倒性的「現象級」IT包款。Balenciaga近日將新一代的機車包Le City隆重上市，由攝影師Mario Sorrenti掌鏡，更讓20年前便曾引領機車包風潮的超模凱特摩絲（Kate Moss）入鏡。

事實上，據傳原本這枚包款將僅生產25件、並於秀場上使用，唯在Kate Moss使用後、意外掀起一波時尚巨浪，當時2000年左右的社交名媛、當紅女星、名人悉數人手一顆，加上包款在結構鮮明外帶點愜意的鬆弛感，成為經典風格。

而在冷冽帶有輕微距離感的2024全新Le City宣傳黑白影像中，Kate Moss、丹麥名模Mona Tougaard與韓星Juyeon柱延先後入鏡、率性演繹。新款風格將原作的繁複「收攝」、改採相對簡約設計；包款將由25片皮革手工構建出包款結構，並將小型金屬搭扣加固的包角、頂針狀飾釘、豐富的內外口袋，將隨時間散發獨特光澤的皮革等多樣特色，完整再現。

包款此回將先推出中型與小型款，配色並包含黑、黃、綠、淡紫、鋼灰、金屬銀、白、藍和米色合計9色，全台灣並先有台北微風信義、台中新光三越中港店，與高雄的漢神巨蛋等三間Balenciaga專門店入選，成為4月11日以來全球首波上市櫃點。沒有Logo、大容量、不追求精巧，倘若機車包的魅力20年前你生不逢時沒趕上，現在是補修時尚學分的最佳時機了。

Le City系列「艾菲爾鐵塔」掛飾黑色款，11,450元。圖／Balenciaga提供
Le City系列「艾菲爾鐵塔」掛飾黑色款，11,450元。圖／Balenciaga提供
Le City中型金屬銀色光澤款，89,000元。圖／Balenciaga提供
Le City中型金屬銀色光澤款，89,000元。圖／Balenciaga提供
Le City小型綠色款，71,900元。圖／Balenciaga提供
Le City小型綠色款，71,900元。圖／Balenciaga提供
時至今日，Le City仍被Kate Moss、百萬時尚KOL Devon Lee Carlson在日常生活中使用，退去過往的高冷、更為親民親日。圖／Balenciaga提供
時至今日，Le City仍被Kate Moss、百萬時尚KOL Devon Lee Carlson在日常生活中使用，退去過往的高冷、更為親民親日。圖／Balenciaga提供
Le City中型黑色款，86,900元。圖／Balenciaga提供
Le City中型黑色款，86,900元。圖／Balenciaga提供

品牌 微風

延伸閱讀

慟！義大利傳奇設計師Roberto Cavalli辭世享壽83歲

一言男盡！網惡搞《勇氣爆發》二創「非同志短褲」連官方內褲周邊都入鏡

愛的袋袋相承 Kate Moss母女同框大曬FENDI Peekaboo

10+精品丹寧包款推薦！小香經典CF、LV爆款大包，2024必收的率性美包通通有

相關新聞

遭火燒家樂福中原店5月15日浴火重生開幕？ 業者：整備階段

桃園中壢家樂福中原店去年12月，3位年輕人以殺蟲劑與打火機於地下1樓賣場玩樂，導致全棟賣場火警，至今仍無法營業損失估約3...

蕊芯見四輪馬車太細緻！愛馬仕限量ROUGE AMAZONE唇膏

來自於女中豪傑颯爽英姿，駕駛著四輪豪華馬車，化身希臘神話中的女戰神，面對各種挑戰無所畏懼，女人一擦上紅色的唇膏，自帶氣場...

初代「皇太后級」IT包現身Balenciaga Le City強勢回歸

隨然距今不超過30年，但2000年前後的大量趨勢、發明仍在今日扮演了重要角色。可被視為引領「IT BAG」風潮元祖的巴黎...

IU李知恩機場穿搭拆解！長靴俐落 螢光包搭髮色超吸睛

每一次的旅行，從起心動念、計畫、出發，都帶來多重樂趣。而旅行不只有過程，包含隨身的穿戴造型，也都是旅行樂趣的來源。GUC...

台南必比登「康樂街牛肉湯」為何永久停業不轉讓？立委曝原因

台南米其林必比登推薦「康樂街牛肉湯」是許多老饕的口袋名店，突然在臉書發出「永久停業」消息，令顧客震驚和不捨，店家說，因老...

看好阿里山林鐵全線通車 雄獅旅遊下月推出「栩悅號」生態遊程

農業部林業及自然保育署日前宣布，阿里山林鐵斥資23億元經15年修復，擬7月1日全線通車，看好林鐵全線通車帶來觀光發展商機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。