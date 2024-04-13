初代「皇太后級」IT包現身Balenciaga Le City強勢回歸

隨然距今不超過30年，但2000年前後的大量趨勢、發明仍在今日扮演了重要角色。可被視為引領「IT BAG」風潮元祖的巴黎世家Balenciaga「機車包」Le City是在2001年時首度問世，時隔二十年後，Balenciaga再度於日前發表全新Le City，展現超過20年不變的經典輪廓，更帶來新一代的簡約細節與自信。

特殊帶著仿舊感的皮革、超長的皮鬚拉鍊，重點是沒有Logo與大容量的收納，以及搶眼的高辨識度，以上原因都讓Balenciaga的「機車包」成為一度稱霸時尚產業，成為壓倒性的「現象級」IT包款。Balenciaga近日將新一代的機車包Le City隆重上市，由攝影師Mario Sorrenti掌鏡，更讓20年前便曾引領機車包風潮的超模凱特摩絲（Kate Moss）入鏡。

事實上，據傳原本這枚包款將僅生產25件、並於秀場上使用，唯在Kate Moss使用後、意外掀起一波時尚巨浪，當時2000年左右的社交名媛、當紅女星、名人悉數人手一顆，加上包款在結構鮮明外帶點愜意的鬆弛感，成為經典風格。

而在冷冽帶有輕微距離感的2024全新Le City宣傳黑白影像中，Kate Moss、丹麥名模Mona Tougaard與韓星Juyeon柱延先後入鏡、率性演繹。新款風格將原作的繁複「收攝」、改採相對簡約設計；包款將由25片皮革手工構建出包款結構，並將小型金屬搭扣加固的包角、頂針狀飾釘、豐富的內外口袋，將隨時間散發獨特光澤的皮革等多樣特色，完整再現。