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IU李知恩機場穿搭拆解！長靴俐落 螢光包搭髮色超吸睛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
包含Hanni、肖戰和IU李知恩，近日不約而同都使用了GUCCI旅行世界的螢光色細節包款，以明亮顏色、高彩搶眼。圖／GUCCI提供
包含Hanni、肖戰和IU李知恩，近日不約而同都使用了GUCCI旅行世界的螢光色細節包款，以明亮顏色、高彩搶眼。圖／GUCCI提供

每一次的旅行，從起心動念、計畫、出發，都帶來多重樂趣。而旅行不只有過程，包含隨身的穿戴造型，也都是旅行樂趣的來源。GUCCI推出全新Valigeria旅行世界系列的螢光色細節包款皮件，包含韓星IU、中國男星肖戰、品牌大使Hanni都在機場過境或出發時使用了相關單品，展現雀躍的旅行、冒險活力。

剛成為美妝品牌全球代言人的「國民妹妹」IU李知恩以黑色栗子帽、駝色長大衣和黑色長靴外，選用了螢光粉色的中型包款，同時IU的髮色也和包款螢光粉相近、俏皮甜美；Hanni則偏好螢光黃色款，並在包包「外掛」上一枚布偶，十足少女；肖戰所提包款雖然並無螢光色細節，但眼尖的人不難發現：包款側邊並有其名字英文縮寫XZ字樣，除增加個人化特色、保證機場逛街不再與人「撞包」。

全系列Valigeria旅行世界推薦單品包含有GUCCI SAVOY新款螢光中型手提旅行袋，配搭可拆式肩帶並可調整長度、並附鑰匙扣及行李牌，訂價79,000元；全螢光款則有螢光藍旅行手提袋或螢光藍斜背包，前者將附兩個內袋與一條帆布肩帶、後者則有正面拉鍊口袋與拉鍊內袋，並皆使用全新GG橡膠效果皮革，散發時髦的青春氣息，各為99,800元與63,100元。

此外GUCCI OPHIDIA GG小型背包和GUCCI螢光綠小型肩背包則都運用以螢光綠色，並結合GUCCI兩大視覺特色：GG緹花與綠紅綠Web織帶，兩者都可成為登機時的輕便小包、隨身攜帶，前者為翻蓋形式、後者則以拉鍊開闔，訂價分別為35,100、50,300元，更將成為入手GUCCI輕奢皮件的荷包友善之選。

GUCCI OPHIDIA螢光綠飾帶中型後背包，80,100元。圖／GUCCI提供
GUCCI OPHIDIA螢光綠飾帶中型後背包，80,100元。圖／GUCCI提供
GUCCI SAVOY新款螢光中型手提旅行袋，79,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI SAVOY新款螢光中型手提旅行袋，79,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI OPHIDIA螢光黃提把托特包，12萬3,700元。圖／GUCCI提供
GUCCI OPHIDIA螢光黃提把托特包，12萬3,700元。圖／GUCCI提供
GUCCI螢光綠小型肩背袋，50,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI螢光綠小型肩背袋，50,300元。圖／GUCCI提供
IU李知恩以黑色栗子帽、駝色長大衣和長靴搭配螢光粉色的中型GUCCI包款，俐落都會。圖／GUCCI提供
IU李知恩以黑色栗子帽、駝色長大衣和長靴搭配螢光粉色的中型GUCCI包款，俐落都會。圖／GUCCI提供

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