24WW表展／蕭邦L.U.C煥新摩登風格 Alpine Eagle多選擇

瑞士製表品牌蕭邦（CHOPARD）於2024年鐘表與奇蹟表展上（Watches & Wonders）發表全系列新品。L.U.C系列以水晶音簧的三問領軍，一系列迷人表款換上全新的材質與配色，饒富時尚運動風格的Alpine Eagle系列除了推出兩枚全鑽表，還有首度結合L.U.C機芯的超薄設計。女表中，L’Heure du Diamant亮相前所未見的八角形設計，滑動鑽石Happy Sport推出年輕活潑的新色，以珍珠母貝細工鑲嵌和琺瑯裝飾的全新IMPERIALE工藝款則將於專賣店限定推出。

●正裝男表L.U.C材質配色更新

旗艦的正裝男表L.U.C系列，以全新的陶瓷鈦金屬材質表殼亮相，天然岩灰色配中央粒紋裝飾的灰綠色表，賦予傳統的三問複雜功能別緻的摩登魅力。腕表所搭載的蕭邦專利藍寶石水晶音簧的三問機芯在2017年推出時曾摘下日內瓦鐘表大賞的獎項，極具代表性。

另一款換上新色的是L.U.C系列Quattro Spirit 25跳時顯示腕表，擁有4個發條盒長達192小時的動力儲存，曾推出過玫瑰金白面款，今年則首次推出白金黑面的配色。41毫米的Lucent Steel™精鋼L.U.C XPS Forest Green，則為既有款推出全新的復古調色。

今年也是弗勒里耶印記（Qualité Fleurier）建立20週年，其規格的建立也有品牌聯合總裁卡爾弗雷德理克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）的積極參與，今年特別推出的週年紀念款L.U.C Qualité Fleurier腕表首次採用蕭邦獨家環保鋼材Lucent Steel™精鋼打造，具有天文台與弗勒里耶印記雙重認證，配銀面銀時標指針。

●Alpine Eagle運動奢華 Mille Milia七度合作名車手

蕭邦近年來爆紅的奢華運動表Alpine Eagle系列，今年推首度結合L.U.C的超薄機芯，推出系列中目前最薄的41 XP TT腕表，並以極簡工業風的鏤空表盤展示機芯，配5級鈦金屬表殼與表鍊。同時採用5級鈦金屬表殼還有目前最大尺寸的44毫米Alpine Eagle XL Chrono，襯托全新的「隆河冰藍色」表盤。同樣擁有頂尖珠寶工坊的蕭邦，也為33毫米與41毫米的表款推出全鑲鑽的高級珠寶表款，其中41毫米款的Frozen Summit是全梯鑽鑲嵌，具日內瓦印記，全球限量8枚。

而長期擔任千里賽Mille Milia官方贊助的蕭邦，今年也地7度與品牌大使知名賽車手Jacky Ickx合作推出限量聯名表。此次設計以他賽車時配戴的深藍色頭盔為靈感，表盤上的6和24兩個號碼特別以紅色取代其他數字的白色，表示他曾6度贏得24小時耐力賽，藍寶石水晶表背上則裝飾他配戴頭盔的圖案，提供限量250枚的Lucent Steel™精鋼款以及限量50枚的Lucent Steel™精鋼和玫瑰金雙色兩個型號。

●女表突破既往 內外皆美

Happy Sport滑動鑽石系列，推出全新亮藍色調的33毫米Lucent Steel™精鋼自動腕表，共有2顆海水藍寶與2顆鑽石在表盤上自由滑動，鑲嵌海水藍寶表冠，限量250枚。另一款黑色漆面3鑽的Happy Sport則配精鋼表殼和玫瑰金表冠，提供33毫米與35毫米兩種型號，後者有日期顯示。

珠寶表L'Heure du Diamant系列運用標誌性爪鑲工藝彰顯鑽石光芒，首度推出32毫米的八角形珠寶表，是以60年代的設計為靈感，共有玫瑰金、白K金配白色珍珠母貝的款式，以及一款白K金配綠色孔雀石表盤的選擇。去年推出的26毫米圓型表款，是目前該系列最小的尺寸，今年換上品牌耗時兩年研發的全新手上鍊機芯，雖然尺寸迷你但具有驚人的45小時動力儲存，故兩枚全新的珠寶表均配可欣賞機芯的藍寶石水晶底蓋，提供白金配珍珠母貝表盤和緞面表帶，以及玫瑰金配孔雀石表面與樹木紋裝飾金屬鍊帶兩種設計。