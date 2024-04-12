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大摩傳奇釀酒師理查．派特森睽違5年抵台 帶來五感宴饗

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
大摩傳奇釀酒師Richard Paterson睽違5年再度抵台。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大摩傳奇釀酒師Richard Paterson睽違5年再度抵台。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

執掌大摩奧藝的首席釀酒師理查．派特森（Richard Paterson）睽違5年再度抵台，將於五一假期現身台北萬豪酒店「大摩雙擘築光藝境」，親自引領威士忌愛好者踏入大摩老酒銀行舉世獨一的金庫之門，品味國家藝術館般的空間設計與館藏，沉浸在光影、音樂、酩款交織的五感宴饗。

「大摩雙擘築光藝境」以大摩深厚的歷史為軸，勾兌廣袤的藝術視野，品酩含括「大摩亞歷山大三世紀念款」、「大摩15年」與「大摩璀璨18年——2024 Edition」等3款酩品，席間更將揭示全新限量酒款「大摩築光大師系列 Luminary No.2 2024限定版」，讓賓客首全台之先，見證大摩與世界知名建築事務所Zaha Hadid 旗下傑出藝術家Melodie Leung聯袂雕琢的力作。

「大摩雙擘築光藝境」報名費用每人1,980元。品酩之餘，所有賓客都將獲得熱銷不輟的「大摩雪莉三桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」（璀璨售價2,000元）作為與會禮；現場更有與大師合影的難得機會，以及有機會可將自己攜帶的「大摩璀璨18年」以上酒款供Richard Paterson現場親筆簽名。活動展期自2024年4月30日至2024年5月2日，為期3天，詳情請參閱報名網頁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「大摩雙擘築光藝境」將於台北萬豪酒店舉行。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大摩雙擘築光藝境」將於台北萬豪酒店舉行。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大摩雙擘築光藝境」將揭示全新限量酒款「大摩築光大師系列 Luminary No.2 2024限定版」。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大摩雙擘築光藝境」將揭示全新限量酒款「大摩築光大師系列 Luminary No.2 2024限定版」。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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