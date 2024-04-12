快訊

中職／竟遭桃猿新增霸王條款禁止開球 台南Josh火大：有夠差

新北稽查12家分店結果出爐！藏壽司7分店有衛生缺失 2家仍停業中

寶林茶室中毒案 王必勝：1重症患者下周換肝救命

威士忌梅酒黃金比例曝光！蘇格登客製化瓶標活動登場

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
蘇格登推出個人專屬瓶標活動 ，讓個人獨釀的蘇式梅酒更具風格特色。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登推出個人專屬瓶標活動 ，讓個人獨釀的蘇式梅酒更具風格特色。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一年一度青梅盛產的季節即將來臨，當芬芳的梅子與醇順的威士忌交融，凝聚出象徵春季的獨特滋味，勾勒出迷人的味覺風景。為迎接釀製梅酒的好時機，蘇格蘭威士忌領導品牌蘇格登今年除提出威士忌梅酒黃金比例，更推出獨特設計客製化瓶標，消費者即日起於「The Singleton 蘇格登單一麥芽威士忌」粉絲頁留言，即可獲得個人專屬的瓶標，讓個人獨釀的蘇式梅酒更具風格特色。

蘇格登單一麥芽威士忌今年再度與「梅」好相遇，以糖、青梅、蘇格登12年單一麥芽威士忌，配以1：2：3的完美比例，打造最醇順圓潤的蘇式梅酒。運以蘇格登12年單一麥芽威士忌甜美馥郁的柑橘香氣，以及帶著杏仁糖香甜的絲滑口感釀製梅酒，經過時間的沉澱充分融合並提升風味上的層次，不僅保留威士忌的香醇也綻放青梅獨有的甘甜清新，口感層次複雜度高、卻完美平衡，更成就獨到豐味的蘇式梅酒。

為滿足親手釀製梅酒的生活儀式感，消費者凡於活動貼文下方留言想製作的名字，並 @好友 （限中文5字、英文12字內），例如：「我想訂製 #Sabrina 的專屬瓶標 @Jonathan 今年一起來用蘇格登釀梅酒吧！ 」，即可獲得客製化瓶標 （Chatbot生成，會於留言處回覆給消費者），消費者可下載後自行列印，釀自己的梅酒、貼上自己的專屬瓶標。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格登12年單一麥芽威士忌具有甜美馥郁的柑橘香氣。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登12年單一麥芽威士忌具有甜美馥郁的柑橘香氣。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

下載 消費者 黃金

延伸閱讀

大摩雙擘築光藝境 璀璨耀現 睽違五年！首席傳奇釀酒師Richard Paterson抵台 親揭時光之淬

連續7年獨獻台灣 格蘭利威15年雪莉桶原酒2024年臻藏版

威士忌香氣煉金術師 神秘黑瓶進駐全台量販店

台酒第16任總統副總統就職紀念酒 4大超商限量預購

相關新聞

威士忌梅酒黃金比例曝光！蘇格登客製化瓶標活動登場

一年一度青梅盛產的季節即將來臨，當芬芳的梅子與醇順的威士忌交融，凝聚出象徵春季的獨特滋味，勾勒出迷人的味覺風景。為迎接釀...

澳門「水舞間」第四季可望回歸！新濠天地組團捎新訊

澳門高級綜合娛樂休閒度假勝地「新濠天地」日前率隊來台，此行也是團隊2024年的宣傳首站。新濠天地位於澳門路氹城，距離機場...

24WW表展／帕瑪強尼Toric正裝男表高階奢華 機芯也K金

獨立的高級製表品牌帕瑪強尼（PARMIGIANI FLEURIER）在2024年度的日內瓦鐘表與奇蹟（Watches &...

24WW表展／朗格歡慶DATOGRAPH 25周年 經典表款新演繹

源自德國的高級製表品牌朗格（A. Lange＆Söhne），今年旗下的Datograph系列歡慶25周年；品牌於202...

人潮擠爆！春季美容展世貿登場 時尚秀吸睛、買到手軟

2024年首發的第一場台北「春季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」，今天正式於台北世貿一館A區登場，開幕秀為跨校產學聯手打...

台灣在地葡萄酒莊威石東3大新酒款 單杯限期搶先喝

透過平衡永續的栽培與釀造方式，表現真實台灣風土的在地葡萄酒莊威石東（Weightstone），宣布發表3個2024年春季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。