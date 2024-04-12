威士忌梅酒黃金比例曝光！蘇格登客製化瓶標活動登場

一年一度青梅盛產的季節即將來臨，當芬芳的梅子與醇順的威士忌交融，凝聚出象徵春季的獨特滋味，勾勒出迷人的味覺風景。為迎接釀製梅酒的好時機，蘇格蘭威士忌領導品牌蘇格登今年除提出威士忌梅酒黃金比例，更推出獨特設計客製化瓶標，消費者即日起於「The Singleton 蘇格登單一麥芽威士忌」粉絲頁留言，即可獲得個人專屬的瓶標，讓個人獨釀的蘇式梅酒更具風格特色。

蘇格登單一麥芽威士忌今年再度與「梅」好相遇，以糖、青梅、蘇格登12年單一麥芽威士忌，配以1：2：3的完美比例，打造最醇順圓潤的蘇式梅酒。運以蘇格登12年單一麥芽威士忌甜美馥郁的柑橘香氣，以及帶著杏仁糖香甜的絲滑口感釀製梅酒，經過時間的沉澱充分融合並提升風味上的層次，不僅保留威士忌的香醇也綻放青梅獨有的甘甜清新，口感層次複雜度高、卻完美平衡，更成就獨到豐味的蘇式梅酒。

為滿足親手釀製梅酒的生活儀式感，消費者凡於活動貼文下方留言想製作的名字，並 @好友 （限中文5字、英文12字內），例如：「我想訂製 #Sabrina 的專屬瓶標 @Jonathan 今年一起來用蘇格登釀梅酒吧！ 」，即可獲得客製化瓶標 （Chatbot生成，會於留言處回覆給消費者），消費者可下載後自行列印，釀自己的梅酒、貼上自己的專屬瓶標。