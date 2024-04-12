澳門「水舞間」第四季可望回歸！新濠天地組團捎新訊

澳門高級綜合娛樂休閒度假勝地「新濠天地」日前率隊來台，此行也是團隊2024年的宣傳首站。新濠天地位於澳門路氹城，距離機場僅十分鐘車程，有眾所周知的「水舞間」水上匯演，澳門最多的米其林星級餐廳、黑珍珠鑽級餐廳，以及品牌購物、藝術家之作，就連建築也是極具標誌性的作品。

澳門新濠天地有多間高檔且具特色的酒店，包括由已故建築大師札哈‧哈蒂女爵士操刀設計、全球首座自由形態外骨骼結構建築「摩珀斯」；榮獲富比士五星酒店及水療大獎的「頤居」；躍變升級中的「迎尚酒店」，以及譽滿全球的「澳門君悅酒店」。

其中，「摩珀斯」2018年開幕即成為澳門矚目地標，在建築和設計界獲獎無數，更是澳門唯一一家被聯合國教科文組織評定為全球建築和設計大獎—2023年凡爾賽獎中「全球最美麗酒店」之一。其23樓特設「藝賞二十三」， 陳列的藝術作品包括國際知名藝術家KAWS的作品《Good Intentions好意》、英國當代藝術家Mr Doodle的《Doodle COD》雕塑，以及著名法國概念藝術家Daniel Buren的《爆炸小屋》等。

新濠天地的餐飲也是必要體驗，包括全澳唯一一家同時榮獲米其林三星及黑珍珠三鑽殿堂級的粵菜食府「譽瓏軒」、米其林二星及黑珍珠一鑽法式料理餐廳「杜卡斯餐廳」、黑珍珠一鑽高級當代中菜廳「天頤｣、法式小酒館「風雅廚」，還有今年3月剛開幕的「御膳扒房」等。

在娛樂選擇上，也很精彩多元。包括全球最壯觀的水上匯演「水舞間」，目前正在升級構想中，預計今年第四季再度全新登場。

●新濠影滙水上樂園 4/27重開放

此外，夏季必訪的新濠影滙水上樂園，設有25個遊樂熱點，橫跨戶外及室內兩大水上活動園區，今年4月27日才重新開放。

另一處「滿紛樂園」佔地四層，設有五大主題遊樂區，包括海底、山岩、叢林、太空站和外太空，不同年齡層的旅客都可以在此盡情探索多元玩樂體驗，也是家庭旅行的最佳玩樂地。

全澳最大的高科技電子體育娛樂主題樂園「傳奇英雄科技城」，也在此。玩家能體驗到虛擬實境（Virtual Reality，VR）、擴增實境（Augmented Reality，AR）、移動追蹤、映射投影、4D超立體巨幕、電玩、網吧，體育娛樂等超過60多款遊戲。