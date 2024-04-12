24WW表展／帕瑪強尼Toric正裝男表高階奢華 機芯也K金
獨立的高級製表品牌帕瑪強尼（PARMIGIANI FLEURIER）在2024年度的日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）表展上，推出全新演繹男士正裝表款Toric系列。品牌在2023年迎來有業績表現最高的一年，商品逐年均價有提高，隨著訴求優雅運動Tonda PF系列近年的成功表現，再接再厲重塑經典Toric 系列，在色彩上從建築大師柯比意（le Corbusier）的色彩體系汲取靈感打造全新配色，希望能提供更豐富的選擇。
全新亮相的Toric系列推出兩款小三針與一款雙秒追針計時碼表，走簡約奢華風格：全系列以貴金屬做表殼，搭配金質表盤與金質時標指針，配鱷魚皮格表帶，表帶比照高級訂製服，裝飾“punto a mano”細緻縫線，並採用讓人方便欣賞機芯的針扣。表冠做得比較大，主要希望能讓表主感受到上鍊的質感以及聆聽到上鍊的聲音。
40.5毫米小三針所搭載的全新手上鍊機芯以及雙秒追針計時碼表的5赫茲的高頻機芯均由玫瑰金精心雕琢而成，並細心裝飾人手打磨的精緻紋路：小三針的PF780採用雙發條盒的機制，飾以弗勒里耶波紋，金質表盤以現代方式演繹復古的Cheve表盤，以特殊手法打打磨的折射光影靈感來骨董，鑲貼時標連接圓圈，玫瑰金表殼款配沙金色表盤，鉑金表殼款則搭配灰綠色表盤。玫瑰金表殼的雙秒追針計時碼表則採用天然棕土色面盤。
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