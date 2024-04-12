24WW表展／朗格歡慶DATOGRAPH 25周年 經典表款新演繹
源自德國的高級製表品牌朗格（A. Lange＆Söhne），今年旗下的Datograph系列歡慶25周年；品牌於2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）發表重新演繹該系列兩款經典設計 – 2012年的UP/DOWN飛返計時腕表以及2016年的DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON飛返計時萬年曆陀飛輪。
1999年誕生的DATOGRAPH，搭載了品牌首款計時機芯。UP/DOWN腕表最早在2012年時推出並於2015年時曾推出過玫瑰金材質的版本，具有飛返功能的導柱輪計時碼表、精確跳分積分盤和12點鐘方向的經典朗格大日曆顯示。今年首度採用白K金表殼，搭配品牌經典的藍色調面盤；機芯上則改良了原本僅有30小時的動力儲存，增加至60小時。限量125枚。
DATOGRAPH 25年的歷史中，陸續推出過結合多項高階複雜功能表款，例如2006年的萬年曆飛返計時、2016年的萬年曆飛返計時陀飛輪等，並於2018年首度推出採用Lumen版本呈現的UP/DOWN表款。今年的DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD “Lumen”表款可以說是結合了2016年複雜功能與2018年Lumen的傑作，是品牌花費三年時間研發的力作。陀分輪位於背面的12點鐘位置，可透過透明藍寶石水晶表配欣賞其運作，萬年曆10點快調位於10點鐘位置，最大的差異在於面盤上取消舊款原本位於9:30的動力儲存顯示，主要是為了能上藍寶石水晶打造的面盤擁有更穩定的支撐，半透明表盤和各項顯示和功能皆有可以發光的夜光塗層，營造出深淺不同的層次。
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