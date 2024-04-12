24WW表展／朗格歡慶DATOGRAPH 25周年 經典表款新演繹

源自德國的高級製表品牌朗格（A. Lange＆Söhne），今年旗下的Datograph系列歡慶25周年；品牌於2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）發表重新演繹該系列兩款經典設計 – 2012年的UP/DOWN飛返計時腕表以及2016年的DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON飛返計時萬年曆陀飛輪。

1999年誕生的DATOGRAPH，搭載了品牌首款計時機芯。UP/DOWN腕表最早在2012年時推出並於2015年時曾推出過玫瑰金材質的版本，具有飛返功能的導柱輪計時碼表、精確跳分積分盤和12點鐘方向的經典朗格大日曆顯示。今年首度採用白K金表殼，搭配品牌經典的藍色調面盤；機芯上則改良了原本僅有30小時的動力儲存，增加至60小時。限量125枚。