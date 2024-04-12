人潮擠爆！春季美容展世貿登場 時尚秀吸睛、買到手軟

2024年首發的第一場台北「春季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」，今天正式於台北世貿一館A區登場，開幕秀為跨校產學聯手打造的「異時空」時尚秀，讓人驚豔於年輕能量與技術傳承的創意新樣貌，吸引許多民眾前來觀展，現場百大品牌、400個攤位齊聚，讓許多人都瘋狂入手各種特惠商品，周末快來逛美容展，還能一票看三展，再逛旅遊展、健康素食展。

開幕的「異時空」時尚秀，集結臺灣科技大學、萬能科技大學與能仁家商的師生，以及Lanski造型工作室等產業人士加入，代表著跨校產學共同合作，展現出大膽創意的時尚秀，從中認識彩妝造型技術，以及目前最新的時尚趨勢，更展現出青年學子們的創意有無限可能。

明天4月13日則有盛大比賽在美容展主舞台登場，由THBA台灣美髮美容世界協會舉辦，今年升格的「THBA TAIWAN CUP 國家冠軍盃錦標賽」活動，吸引眾多髮妝人才參加，從11點～15點有兩次競賽與評分，預計15點～16點舉辦頒獎秀與頒獎典禮，整天活動可以觀摩學習到頂尖技術，以及最新的髮妝新風格。

春季美容展還貼心為參展民眾區分為6大區域，包括潮流色彩區、指尖藝術區、美肌保養區、眉新技術區、香氣療癒區和台灣美業聯盟基因等，方便民眾參觀與選購產品。廠商也推出好康，如羅麗芬推出購買一瓶出水芙蓉霜，可以599元加購價值4,200元的出水芙蓉自檢臉部課程一堂；JCspotlight聚光燈推追蹤FB、IG，送聚光全系列試用包乙份，且4月13日下午13點30分，還邀請品牌代言人千田愛紗與民眾互動。

現場還有眾多特惠品可搶，全館商品一折起，逛展民眾還有機會抽到法媚兒萬元保養品、CHIMEI空氣清淨機、BRUNO美型氣炸鍋等獎品，以及每日限定的早鳥禮品。

2024台北春季美容保養展

日期：即日起至4月15日，10點～18點

地點：台北世貿一館A區