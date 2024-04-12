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可愛又實用！「SOU．SOU鏡子icash2.0」4/16限量開賣
第一眼見到「SOU．SOU」的產品，一定會被其簡約又有趣的設計所吸引，日本京都設計品牌「SOU．SOU」將傳統日本文化注入現代設計概念，簡單不複雜又帶點可愛童趣的設計，受到許多人喜愛，帶動一股獨特的生活美學。愛金卡公司日前與「SOU．SOU」攜手推出「SOU・SOU隨行杯icash2.0」，充滿「SOU・SOU京都」圖樣的隨行杯造型一開賣即造成搶購熱潮，這次雙方再度合作推出「SOU．SOU鏡子icash2.0」，勢必又將在卡迷間颳起一股「SOU．SOU風」。
「SOU．SOU鏡子icash2.0」外觀以美妝鏡為概念設計，小圓鏡設計在外出旅遊時方便隨手整理儀容，鏡身採用透明壓克力材質製作，呈現清新俐落的透亮感，厚實的鏡身厚度與適當的握柄長度提供絕佳手感，不會因為體積小而拿取不易；鏡子背面特別加上經典「微笑」圖樣，明亮色彩搭配微笑印花佈滿整個鏡子背面，展現日式清新時尚風。鏡子下方貼心提供鑰匙圈扣環配件，並附上一塊金屬吊牌，正反面更特別刻上「SOU・SOU」 字樣及品牌logo，增添時尚質感。
「SOU．SOU鏡子icash2.0」將於4月16日起開始販售，7-ELEVEN門市每個售價350元，4月16日上午10點起7-ELEVEN線上購物中心、博客來、康是美網購同步開賣，每個售價385元，售完為止，「SOU．SOU粉」一定要把握機會即刻入手。
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