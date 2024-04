睿智也自信...夏姿陳形象廣告 探究母性風格的萬有可能

家庭的成員中,母親始終扮演了重要角色。然而母親雖然是一種身份,但也可以在不同時刻擁有不同「人設」,時尚品牌夏姿・陳(SHIATZY CHEN)推出2024母親節形象廣告《 HER NAME IS ( ) 》,以刻意留白的空格,嘗試描繪也捕捉母親在妻子、女兒、療癒者、關懷者、甚至是夢想家的無限風格可能。

全新的母親節形象廣告與視覺是由模特兒Christina Chung所擔綱入鏡,模特兒時而自信坐於椅上、一身荷葉邊西裝背心套裝典雅而自信,又或是以手工縫珠白毛呢短外套搭配黑色長褲、斜背黑色小包和白色厚底靴,像是將持續踏出步伐,譜寫生命、家庭與人生的頌歌;形象廣告中更拍攝了多組正面肖像照,宛如郵票拼接般,呈現了母親也是經營者、女性、思想家的多元身份,視覺並在留白處搭配上手寫英文字體,成為是一封抽象也具象、給天下母親的有情之書。