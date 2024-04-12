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睿智也自信...夏姿陳形象廣告 探究母性風格的萬有可能
家庭的成員中，母親始終扮演了重要角色。然而母親雖然是一種身份，但也可以在不同時刻擁有不同「人設」，時尚品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）推出2024母親節形象廣告《 HER NAME IS ( ) 》，以刻意留白的空格，嘗試描繪也捕捉母親在妻子、女兒、療癒者、關懷者、甚至是夢想家的無限風格可能。
全新的母親節形象廣告與視覺是由模特兒Christina Chung所擔綱入鏡，模特兒時而自信坐於椅上、一身荷葉邊西裝背心套裝典雅而自信，又或是以手工縫珠白毛呢短外套搭配黑色長褲、斜背黑色小包和白色厚底靴，像是將持續踏出步伐，譜寫生命、家庭與人生的頌歌；形象廣告中更拍攝了多組正面肖像照，宛如郵票拼接般，呈現了母親也是經營者、女性、思想家的多元身份，視覺並在留白處搭配上手寫英文字體，成為是一封抽象也具象、給天下母親的有情之書。
2024春夏的SHIATZY CHEN大量選擇了烏干紗、雪紡紗、蕾絲與蘇繡等多重技法，其中不對稱荷葉邊洋裝以其波浪效果帶出流動感，更有女性天生的敏銳浪漫特點。推薦單品像是藍色的純絲烏干紗印花長外套可搭配短褲或高跟鞋，典雅外也可小秀長腿，訂價59,800元；立領牛仔刷痕外套則可搭配同系列刷痕寬褲，立領、短版、長袖的比例，將發揮隱形的修身效果，價格店洽。此外野性花紋透膚蕾絲上衣不規則、半透的質地，則帶出宛如珊瑚般的生動聯想，搭配宛如海草般的金屬配件，輕快俐落，也展現母性風格的自信魅力。
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