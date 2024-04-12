快訊

爆「有比黃子佼更過分的人」頻被問是誰？葛斯齊稱交叉比對舊聞便知

黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

台南3歲女童過斑馬線遭撞死 女駕駛與家屬調解成立獲緩刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睿智也自信...夏姿陳形象廣告 探究母性風格的萬有可能

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
模特兒Christina Chung擔鋼入鏡拍攝了SHIATZY CHEN 2024母親節形象廣告，展現了母親的睿智氣質。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
模特兒Christina Chung擔鋼入鏡拍攝了SHIATZY CHEN 2024母親節形象廣告，展現了母親的睿智氣質。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）

家庭的成員中，母親始終扮演了重要角色。然而母親雖然是一種身份，但也可以在不同時刻擁有不同「人設」，時尚品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）推出2024母親節形象廣告《 HER NAME IS (  )  》，以刻意留白的空格，嘗試描繪也捕捉母親在妻子、女兒、療癒者、關懷者、甚至是夢想家的無限風格可能。

全新的母親節形象廣告與視覺是由模特兒Christina Chung所擔綱入鏡，模特兒時而自信坐於椅上、一身荷葉邊西裝背心套裝典雅而自信，又或是以手工縫珠白毛呢短外套搭配黑色長褲、斜背黑色小包和白色厚底靴，像是將持續踏出步伐，譜寫生命、家庭與人生的頌歌；形象廣告中更拍攝了多組正面肖像照，宛如郵票拼接般，呈現了母親也是經營者、女性、思想家的多元身份，視覺並在留白處搭配上手寫英文字體，成為是一封抽象也具象、給天下母親的有情之書。

2024春夏的SHIATZY CHEN大量選擇了烏干紗、雪紡紗、蕾絲與蘇繡等多重技法，其中不對稱荷葉邊洋裝以其波浪效果帶出流動感，更有女性天生的敏銳浪漫特點。推薦單品像是藍色的純絲烏干紗印花長外套可搭配短褲或高跟鞋，典雅外也可小秀長腿，訂價59,800元；立領牛仔刷痕外套則可搭配同系列刷痕寬褲，立領、短版、長袖的比例，將發揮隱形的修身效果，價格店洽。此外野性花紋透膚蕾絲上衣不規則、半透的質地，則帶出宛如珊瑚般的生動聯想，搭配宛如海草般的金屬配件，輕快俐落，也展現母性風格的自信魅力。

不對稱波浪剪裁洋裝，49,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
不對稱波浪剪裁洋裝，49,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
立領牛仔刷痕外套，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
立領牛仔刷痕外套，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
宛如郵票拼接般的形象廣告，是SHIATZY CHEN給全天下母親的風格情書。圖／SHIATZY CHEN提供
宛如郵票拼接般的形象廣告，是SHIATZY CHEN給全天下母親的風格情書。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2024母親節廣告形象映照出母性堅毅、柔軟、智慧的多重面向。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2024母親節廣告形象映照出母性堅毅、柔軟、智慧的多重面向。圖／SHIATZY CHEN提供
荷葉邊西裝背心套裝，36,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
荷葉邊西裝背心套裝，36,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

廣告 模特兒 母親節

延伸閱讀

母親節首選！全家便利商店FamiPort逾70款「特色蛋糕、紓壓家電」預購開跑

電鍋、捧花造型蛋糕 85℃母親節蛋糕「吸睛」上市

媽媽有「鬆」！台中福華今年母親節就送這一顆

成就媽媽最美笑容！成美文化園全新餐廳「松緣會館」，打造母親節極致饗宴

相關新聞

母親節首選！全家便利商店FamiPort逾70款「特色蛋糕、紓壓家電」預購開跑

母親節倒數30天，全家便利商店獻上最強攻心計，集結「FamiPort預購」及會員APP「隨買跨店取」兩大數位購物渠道，精...

睿智也自信...夏姿陳形象廣告 探究母性風格的萬有可能

家庭的成員中，母親始終扮演了重要角色。然而母親雖然是一種身份，但也可以在不同時刻擁有不同「人設」，時尚品牌夏姿・陳（SH...

台灣在地葡萄酒莊威石東3大新酒款 單杯限期搶先喝

透過平衡永續的栽培與釀造方式，表現真實台灣風土的在地葡萄酒莊威石東（Weightstone），宣布發表3個2024年春季...

可愛又實用！「SOU．SOU鏡子icash2.0」4/16限量開賣

第一眼見到「SOU．SOU」的產品，一定會被其簡約又有趣的設計所吸引，日本京都設計品牌「SOU．SOU」將傳統日本文化注...

全家便利商店推13款日韓獨家新冰！「蠟筆小新、春植、三麗鷗」可愛冰品快搶吃　還有「春水岩鹽烏瓦濃乳茶雪糕」

近期天氣逐漸轉熱，全家便利商店因應溫升，即日起陸續推出來自日、韓兩國共13款獨家特色冰品，首推每次推出都是拍照焦點的「蠟...

24WW／帝舵有史以來首枚百萬金表！全金綠面Black Bay

帝舵（TUDOR）正式晉升百萬名表俱樂部！帝舵於2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。