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母親節首選！全家便利商店FamiPort逾70款「特色蛋糕、紓壓家電」預購開跑

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
一年一度母親節即將到來，全家便利商店精選台酒聯名酒香甜品、北中南排隊名店爆品、療癒系香濃芋泥等逾70款特色蛋糕，為消費者打造最多元、便利的母親節獻禮提案。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
一年一度母親節即將到來，全家便利商店精選台酒聯名酒香甜品、北中南排隊名店爆品、療癒系香濃芋泥等逾70款特色蛋糕，為消費者打造最多元、便利的母親節獻禮提案。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

母親節倒數30天，全家便利商店獻上最強攻心計，集結「FamiPort預購」及會員APP「隨買跨店取」兩大數位購物渠道，精選台酒聯名酒香甜品、北中南排隊名店爆品、療癒系香濃芋泥等逾70款特色蛋糕，打造最多元、便利的母親節獻禮提案。「全家」FamiPort預購另有精品按摩椅、熱敷美容儀、美腿機等多款紓壓家電供選購，4月30日前購買指定預購商品享2件95折優惠，使用全盈+PAY單筆消費滿800元再回饋10%全盈儲值金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「全家」FamiPort蒐羅逾70款人氣蛋糕，以「台酒聯名、人氣名店、香濃芋泥」3大主題搶攻節慶商機，首推台酒甜點品牌「南昌路四號」與日式精緻品牌「七見櫻堂」聯名酒香蛋糕，「荔枝白蘭地莓果巴斯克乳酪蛋糕」以荔枝白蘭地搭配荔枝、覆盆莓，清爽馥郁風味，適合午茶時光優雅品嘗；另有「蘭姆酒漬葡萄醬糜冰起司蛋糕」及「柳丁白蘭地生巧克力蛋糕」，入口即享酒香交織的甜點饗宴。

「全家」更集結全台北中南人氣排隊名店，囊括高雄知名伴手禮「不二緻果」、團購界人氣品牌「 Goûter雅培米堤」、療癒系品牌「Mimian瞇瞇眼」、世界甜點冠軍「楊嘉明烘焙所」、波士頓專賣店「言久嵢」等多款特色蛋糕；此外，更有多款美味療癒的芋頭甜點，包含芋頭名店「食芋堂」芋泥布丁水晶蛋糕、人氣名店「香帥蛋糕」雙層芋泥蛋糕、基隆名產「連珍蛋糕」芋泥雙層蛋糕等，款款爆擊濃郁、綿密甜蜜，芋頭控千萬別錯過，「全家」FamiPort預購下單，免排隊、就近取。

搶攻5月甜蜜商機，「全家」會員APP「隨買跨店取」獨家開賣minimore甜點7款人氣蛋糕，包含經典不敗「法式千層蛋糕」、「提拉米蘇蛋糕盒」與鮮紅欲滴的「莓玫慕斯蛋糕」等，最低2入299元起，相當於百元即可入手，於「全家」APP一鍵即可下單，更可設定指定取貨日期，於鄰近「全家」店舖就近取貨，還可與親友間相互轉贈、共享，打造最便利的母親節送禮方案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接母親節倒，全家便利商店FamiPort蒐羅逾70款人氣蛋糕，以「台酒聯名、人氣名店、香濃芋泥」3大主題搶攻節慶商機。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
迎接母親節倒，全家便利商店FamiPort蒐羅逾70款人氣蛋糕，以「台酒聯名、人氣名店、香濃芋泥」3大主題搶攻節慶商機。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店母親節攻心獻計， FamiPort預購集結70款蛋糕，酒香甜品、排隊名店精銳盡出。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店母親節攻心獻計， FamiPort預購集結70款蛋糕，酒香甜品、排隊名店精銳盡出。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
母親節即將到來，全家便利商店FamiPort蒐羅逾70款人氣蛋糕，首推台酒與「七見櫻堂」聯名酒香蛋糕「荔枝白蘭地莓果巴斯克乳酪蛋糕」（圖右），以及療癒系品牌Mimian瞇瞇眼「檸檬全生乳波士頓派」（圖左）。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
母親節即將到來，全家便利商店FamiPort蒐羅逾70款人氣蛋糕，首推台酒與「七見櫻堂」聯名酒香蛋糕「荔枝白蘭地莓果巴斯克乳酪蛋糕」（圖右），以及療癒系品牌Mimian瞇瞇眼「檸檬全生乳波士頓派」（圖左）。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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