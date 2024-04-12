24WW／帝舵有史以來首枚百萬金表！全金綠面Black Bay

帝舵（TUDOR）正式晉升百萬名表俱樂部！帝舵於2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展發表今年新作，其中包括品牌首度單價超越百萬台幣的全18K黃鍊帶款Black Bay 58 18K腕表，也是帝舵首度以全貴金屬打造的潛水表款。其他全新設計包括Black Bay、Black Bay 58 GMT、以及一系列全新藍色面盤的Clair de Rose女表。

以1958年品牌首枚200米防水潛水表為靈感的Black Bay 58系列，特色在於大表冠，是非常受歡迎的款式。今年首度推出的貴重金屬材質款，選用18K黃金製作表殼與實心鍊帶，配透明表殼底蓋。為使黃金不致顯得過於招搖，表殼與鍊帶以全磨砂啞面處理，搭配啞金綠色調表面與18K黃金雪花指針。三鍊節表帶衣搭配「T-fit」可快速調節帶扣。

Black Bay 58系列另一款新作為紅紅雙色表圈的Black Bay 58 GMT腕表，提供不鏽鋼三鍊節「鉚釘」表帶與黑色橡膠表帶兩種選擇，搭載經天文台與METAS 雙重認證的MT5450-U型機芯。41毫米的黑面款Black Bay腕表，由經天文台與METAS認證的MT5602-U型機芯驅動，提供不鏽鋼三鍊節、五鍊節、以及橡膠表帶三種選擇，均有可微調長度的「T-fit」帶扣。