巧克力控必嘗！7-ELEVEN首次獨家聯名HERSHEY’S好時開發10款新品　「經典可可飲」冰熱皆宜

本土巧克力市場商機突破百億元，7-ELEVEN宣布攜手美國巧克力領導品牌HERSHEY’S好時獨家聯名，除推出「HERSHEY’S好時經典可可」，更首次跨類別整合開發多樣性可可話題商品，包含三明治、烘焙、甜點等，品項數多達9款，巧克力控快衝一波嘗鮮風潮！

7-ELEVEN觀察到不分季節冷熱，各年齡層對巧克力接受度越來越高，尤其醇厚型飲品銷量逐年增加。同時近年專攻單一品項的甜點專門店陸續展店或以快閃店方式進駐商圈，像是美式軟餅乾、台式小圓餅等，消費者接受度相當高並常有排隊和搶購現象，因此參考民眾對於甜點喜好，開發相關商品滿足需求，更聯手HERSHEY’S好時，讓消費者就近到超商就能選購喜愛的甜點。

自4月17日起，7-ELEVEN與百年巧克力品牌HERSHEY’S好時巧克力聯手合作，以100%濃韻純可可粉製作，不只推出濃郁不甜膩、冷熱皆宜的「HERSHEY’S好時經典可可」，還有9款甜點、烘焙商品，價格皆在百元以下，相當親民。其中首推將經典小點台式馬卡龍與美式巧克力完美結合的「巧克力小圓餅」（售價35元），外殼微脆內裡鬆軟的巧克力小圓餅，濃郁巧克力奶霜增添豐富風味。

7-ELEVEN更率超商通路之先，首度於烘焙類別推出單片軟餅乾全新結構，「巧克力軟餅乾」（售價35元）為外酥脆內Q軟的經典美式軟餅乾，是許多螞蟻人的最愛。7-ELEVEN自有夾心麵包品牌愛餡大亨也推出「巧克力軟法」（售價39元），Q彈鬆軟的巧克力軟法搭配滑順巧克力奶霜餡及可可豆，咬下一口探索巧克力豐富層次；帶來更多不同食感的「杏仁巧克力鮮奶油三明治」（售價39元），杏仁香氣與濃郁巧克力在口中交織，搭配絲滑鮮奶油，帶來甜而不膩的甜蜜滋味。

還有於全台300間7-ELEVEN門市Semeur聖娜販售店推出「好時巧巧丹麥」（售價55元），酥香丹麥搭配巧克力內餡超美味；同時推薦帶有嚼感的「好時巧巧軟法」（售價50元），抹上滑順巧克力奶霜餡，甜而不膩、巧克力香氣濃郁。

不僅如此，7-ELEVEN經典的「生乳包」系列也選用美國經典HERSHEY’S可可粉製成「好時爆餡巧克力羅馬包」（售價55元），濃郁食感午飯後品嘗最適合；4月29日上市的「昂舒巴黎巧克力菠蘿泡芙」（售價59元）採用香酥烘烤過的菠蘿皮擠入巧克力內餡，吃得到薄脆濃郁的口感，一口大小一次品嘗到2顆超滿足；「好時伯爵巧克力塔」（售價55元）則完美融合伯爵茶香蛋糕與巧克力甘納許內餡，甜而不膩。4月17日至4月30日更享有聯名系列優惠，購買聯名系列指定商品第2件省10元、購買CITY CAFE大杯以上（含HERSHEY’S好時經典可可中熱杯）任選第2杯7折。