24WW表展／ORIS Aquis大躍進 細節改款 附永續表盒
豪力時（ORIS）於2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展曝光全新一代的經典Aquis系列潛水表。表殼細節經重新設計，共有13處經微調，希望未來能為正裝休閒的穿搭都提供舒適好戴的豐富選擇，除此之外，品牌也宣布將自今年所有標準表殼都改換成100%可回收材質的新紙盒，為永續盡一份心力。
雖然2000期間ORIS就開始製作各種運動表款，不過如今品牌主力Aquis系列潛水表是到2011年才正式命名誕生，系列曾於2017年微調，今年再度改版。首先面盤上所有的字體都換上該系列專屬訂製字體，指針與刻度都更為細長，夜光更強。面盤顏色經重新調色，六點鐘位置日期盤和面盤色調對應統一，殼沒變薄但底蓋多做了切角弧度，讓側面看起來更纖細。上表圈也修飾出一個傾斜下來的弧度，使側面看起來變薄，表耳全新切角弧度顯得更為修長。表帶的鍊結弧度增大，收腰更多，帶扣也因為新的切角顯得更為修長。
新一代Aquis腕表共提供精鋼材質的36.5毫米、41.5毫米、43.5毫米三種尺寸，配藍、綠、黑色、以及回收材質表盤。其中43.5毫米款式提供搭載自製機芯的旗艦選擇，其他表款均採用通用機機芯。搭載自製機芯的表款搭載品牌花三年研發的配專利快調帶扣，能快速拆換不同表帶。女表改動更多更多，包括上圈數字改掉保留棒形針，刻杜改成有金屬包邊的點鑽石標，與沒有金屬包邊的男表最區別，並搭配H型鍊結鍊帶。
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