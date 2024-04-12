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24WW表展／ORIS Aquis大躍進 細節改款 附永續表盒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Aquis Calibre 400日期腕表旗艦款。圖／ORIS提供
Aquis Calibre 400日期腕表旗艦款。圖／ORIS提供

豪力時（ORIS）於2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展曝光全新一代的經典Aquis系列潛水表。表殼細節經重新設計，共有13處經微調，希望未來能為正裝休閒的穿搭都提供舒適好戴的豐富選擇，除此之外，品牌也宣布將自今年所有標準表殼都改換成100%可回收材質的新紙盒，為永續盡一份心力。

雖然2000期間ORIS就開始製作各種運動表款，不過如今品牌主力Aquis系列潛水表是到2011年才正式命名誕生，系列曾於2017年微調，今年再度改版。首先面盤上所有的字體都換上該系列專屬訂製字體，指針與刻度都更為細長，夜光更強。面盤顏色經重新調色，六點鐘位置日期盤和面盤色調對應統一，殼沒變薄但底蓋多做了切角弧度，讓側面看起來更纖細。上表圈也修飾出一個傾斜下來的弧度，使側面看起來變薄，表耳全新切角弧度顯得更為修長。表帶的鍊結弧度增大，收腰更多，帶扣也因為新的切角顯得更為修長。

新一代Aquis腕表共提供精鋼材質的36.5毫米、41.5毫米、43.5毫米三種尺寸，配藍、綠、黑色、以及回收材質表盤。其中43.5毫米款式提供搭載自製機芯的旗艦選擇，其他表款均採用通用機機芯。搭載自製機芯的表款搭載品牌花三年研發的配專利快調帶扣，能快速拆換不同表帶。女表改動更多更多，包括上圈數字改掉保留棒形針，刻杜改成有金屬包邊的點鑽石標，與沒有金屬包邊的男表最區別，並搭配H型鍊結鍊帶。

今年起將全面採用100%可回收材質製作的永續表盒元。圖／ORIS提供
今年起將全面採用100%可回收材質製作的永續表盒元。圖／ORIS提供
Aquis 43.5mm日期腕表藍面款，75,800元。圖／ORIS提供
Aquis 43.5mm日期腕表藍面款，75,800元。圖／ORIS提供
Aquis 41.5毫米日期腕表綠面款，69,800元。圖／ORIS提供
Aquis 41.5毫米日期腕表綠面款，69,800元。圖／ORIS提供
Aquis 36.5毫米日期腕表配回收材質表面，80,000元。圖／ORIS提供
Aquis 36.5毫米日期腕表配回收材質表面，80,000元。圖／ORIS提供
Aquis 36.5mm日期腕表。圖／ORIS提供
Aquis 36.5mm日期腕表。圖／ORIS提供
Aquis Calibre 400日期腕錶旗艦款配回收材質表面，12萬5,000元。圖／ORIS提供
Aquis Calibre 400日期腕錶旗艦款配回收材質表面，12萬5,000元。圖／ORIS提供

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