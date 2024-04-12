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24WW表展／ZENITH聚焦DEFY 復刻潛水表亮眼鮮橘最吸睛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新DEFY Skyline Chronograph天際線系列計時碼表藍面精鋼鍊帶款，42毫米精鋼表殼、El Primero 3600型自動上鍊機芯、隨附藍色橡膠表帶，46萬9,500元。圖／真力時提供
全新DEFY Skyline Chronograph天際線系列計時碼表藍面精鋼鍊帶款，42毫米精鋼表殼、El Primero 3600型自動上鍊機芯、隨附藍色橡膠表帶，46萬9,500元。圖／真力時提供

LVMH集團旗下的製表品票真力時（ZENITH）於2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展上發表的新信包款傘種不同顏色選擇的DEFY Skyline Chronograph天際線系列計時碼表，藍黑兩種色彩的EXTREME DIVER潛水腕表，以及一枚搶用搶眼橘色的DEFY系列REVIVAL A3648復刻版腕表，這款高彩度的設計自然成為現場最吸睛的新作。

DEFY系列是品牌的主力，從1902年註冊這個名字後、到1969成為系列名，可以說是品牌最知名的代表作系列。2022年開始推出的DEFY Skyline天際線系列就是從1960年代的表款取材為靈感，至今推出包括36毫米中性尺寸、高振頻、鏤空等多種不同的選擇。今年表展亮相的42毫米精鋼計時碼表算是為這個系列提供更為完整的選項，採用品牌的快拆表帶系統，黑、白、藍三種面盤顏色均隨附橡膠表帶可自行拆換使用，與表徑大小僅差1毫米的表款也同樣通用。

而今年另一焦點則在於潛水表。復刻款的REVIVAL A3648復刻版腕表是以1969年的原創A3648腕表為藍本，採用八邊形表殼搭配經典十四邊形表圈。復刻作保留了當時搶眼的橘色，以及為了防止撞擊而改道4點的表冠位置，甚至當時由Gay Frères製作的金屬鍊帶款式。主要差異在於科技的進步：新作以藍寶石水晶玻璃取代當時的壓克力表鏡，並採用可以欣賞Elite機芯的透明底蓋，夜光塗料也更新為如今無毒且光亮度較高的塗層。

同時曝光的新款潛水表EXTREME DIVER，42.5毫米表殼採用五級鈦金屬製作，搭配陶瓷材質雙向旋轉外表圈，表面星星圖案放大，橘色的靈感來自復古款，配快拆系統，隨附橡膠表帶，以及一款以100%回收魚網製作的尼龍織帶。表款提供黑色與藍色兩種配色選擇。

DEFY REVIVAL A3648復刻腕表，37毫米精鋼表殼、ELITE 670型自動上鍊機芯，26萬9,300元。圖／真力時提供
DEFY REVIVAL A3648復刻腕表，37毫米精鋼表殼、ELITE 670型自動上鍊機芯，26萬9,300元。圖／真力時提供
全新DEFY Skyline Chronograph天際線系列計時碼表黑面精鋼鍊帶款，42毫米精鋼表殼、El Primero 3600型自動上鍊機芯、隨附黑色橡膠表帶，46萬9,500元。圖／真力時提供
全新DEFY Skyline Chronograph天際線系列計時碼表黑面精鋼鍊帶款，42毫米精鋼表殼、El Primero 3600型自動上鍊機芯、隨附黑色橡膠表帶，46萬9,500元。圖／真力時提供
DEFY REVIVAL A3648復刻腕表，37毫米精鋼表殼、ELITE 670型自動上鍊機芯，26萬9,300元。圖／真力時提供
DEFY REVIVAL A3648復刻腕表，37毫米精鋼表殼、ELITE 670型自動上鍊機芯，26萬9,300元。圖／真力時提供
真力時於2024日內瓦鐘表與奇蹟表展品牌展間。圖／真力時提供
真力時於2024日內瓦鐘表與奇蹟表展品牌展間。圖／真力時提供
DEFY EXTREME DIVER潛水腕表黑色款，42.5毫米磨砂鈦金屬表殼、El Primero 3620 SC型機芯、黑色陶瓷單向旋轉表圈，39萬6,700元。圖／真力時提供
DEFY EXTREME DIVER潛水腕表黑色款，42.5毫米磨砂鈦金屬表殼、El Primero 3620 SC型機芯、黑色陶瓷單向旋轉表圈，39萬6,700元。圖／真力時提供
全新DEFY Skyline Chronograph天際線系列計時碼表白面精鋼鍊帶款，42毫米精鋼表殼、El Primero 3600型自動上鍊機芯、隨附綠色橡膠表帶，46萬9,500元。圖／真力時提供
全新DEFY Skyline Chronograph天際線系列計時碼表白面精鋼鍊帶款，42毫米精鋼表殼、El Primero 3600型自動上鍊機芯、隨附綠色橡膠表帶，46萬9,500元。圖／真力時提供
DEFY EXTREME DIVER潛水腕表藍色款，42.5毫米磨砂鈦金屬表殼、El Primero 3620 SC型機芯、藍色陶瓷單向旋轉表圈，39萬6,700元。圖／真力時提供
DEFY EXTREME DIVER潛水腕表藍色款，42.5毫米磨砂鈦金屬表殼、El Primero 3620 SC型機芯、藍色陶瓷單向旋轉表圈，39萬6,700元。圖／真力時提供
全新DEFY Skyline Chronograph天際線系列計時碼表藍面精鋼鍊帶款，42毫米精鋼表殼、El Primero 3600型自動上鍊機芯、隨附藍色橡膠表帶，46萬9,500元。圖／真力時提供
全新DEFY Skyline Chronograph天際線系列計時碼表藍面精鋼鍊帶款，42毫米精鋼表殼、El Primero 3600型自動上鍊機芯、隨附藍色橡膠表帶，46萬9,500元。圖／真力時提供

品牌 日內瓦 腕表

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