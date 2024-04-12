24WW表展／ZENITH聚焦DEFY 復刻潛水表亮眼鮮橘最吸睛

LVMH集團旗下的製表品票真力時（ZENITH）於2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展上發表的新信包款傘種不同顏色選擇的DEFY Skyline Chronograph天際線系列計時碼表，藍黑兩種色彩的EXTREME DIVER潛水腕表，以及一枚搶用搶眼橘色的DEFY系列REVIVAL A3648復刻版腕表，這款高彩度的設計自然成為現場最吸睛的新作。

DEFY系列是品牌的主力，從1902年註冊這個名字後、到1969成為系列名，可以說是品牌最知名的代表作系列。2022年開始推出的DEFY Skyline天際線系列就是從1960年代的表款取材為靈感，至今推出包括36毫米中性尺寸、高振頻、鏤空等多種不同的選擇。今年表展亮相的42毫米精鋼計時碼表算是為這個系列提供更為完整的選項，採用品牌的快拆表帶系統，黑、白、藍三種面盤顏色均隨附橡膠表帶可自行拆換使用，與表徑大小僅差1毫米的表款也同樣通用。

而今年另一焦點則在於潛水表。復刻款的REVIVAL A3648復刻版腕表是以1969年的原創A3648腕表為藍本，採用八邊形表殼搭配經典十四邊形表圈。復刻作保留了當時搶眼的橘色，以及為了防止撞擊而改道4點的表冠位置，甚至當時由Gay Frères製作的金屬鍊帶款式。主要差異在於科技的進步：新作以藍寶石水晶玻璃取代當時的壓克力表鏡，並採用可以欣賞Elite機芯的透明底蓋，夜光塗料也更新為如今無毒且光亮度較高的塗層。