24WW表展／雅典FREAK S NOMAD 全新鑽石釘紋機鏤雕刻面
與海洋有深刻連結的瑞士雅典表（ULYSSE NARDIN），2024年度日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展上比照過往，每年聚焦一枚主力表款。今年焦點為奇想系列的「奇想S行者」（FREAK [S NOMAD]）腕表，以在沙中飛行的無人機為靈感，推出鑽石釘紋機鏤雕刻面的全新表款，是2022年FREAK [S]的延伸版本。
2022年時推出的FREAK [S]奇想腕表將卡羅素機芯打造成一艘雙核動力宇宙飛船的造型，當時採用的是砂金石面盤。2024年的「奇想S行者」延續了Freak S的基本設計，將機芯20度夾角雙擺輪直接做在移動的分針上，搭載全世界最小僅6毫米的垂直差速器。但表殼改以鈦金屬以及DLC處理的鈦金屬為主，上層表耳使用的碳金材質，是以碳纖維為底，配上航空部件金屬和純金去融合而成，是品牌曾於2019年時使用過的特殊光澤感材質。
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